Serie A | Gattuso | Non mi sono piaciute le parole di Bonucci Rinnovo? Non è tra le

Serie A - Juventus-Milan 3-1/ Allegri batte Gattuso e si riporta a +4 sul Napoli : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:31:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Milan : il dilemma di Gattuso. Diretta tv - orario - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Milan: Diretta tv e orario della partita. Big match della Serie A all'Allianz Stadium: Gattuso ritrova Calabria e Romagnoli. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94' fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista : Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di Calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte. Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di ...

Serie A : Genoa-Milan 0-1 - colpo grosso per Gattuso - Andrè Silva fa impazzire il tecnico a tempo scaduto [FOTO] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Serie A - GATTUSO SU MILAN INTER/ "Kalinic? Per i miei giocatori mi strapperei il cuore.." : Gennaro GATTUSO suona la carica in vista del derby che il suo MILAN giocherà contro l'INTER: per portare avanti il sogno Champions, Ringhio ha chiesto di vedere in campo "undici avvelenati"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:52:00 GMT)

Serie A Milan - i convocati di Gattuso per l'Inter : Abate out : MilanO - Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico del Milan Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del derby con l' Inter , in programma domani alle 20.45 a San Siro. ...

Serie A - si punta sulla riconferma di Gattuso : TORINO - Dopo aver conquistato conquistato la finale di Coppa Italia ci sono solo elogi per Rino Gattuso. Al coro si aggiungono i bookmaker, che mettono Ringhio in prima fila nella scommessa su chi ...

Serie A - Tacchinardi : «Roma-Milan? Capolavoro di Gattuso» : ROMA - " Milan ? La squadra gioca un bel calcio, non è solo coraggio, forza e grinta. Pratica una manovra sempre veloce e dinamico. Sono contento del lavoro di Rino, ricordando anche tante battaglie ...

Serie A Milan - Gattuso : «Spero che Cutrone si trovi una bella fidanzata» : MilanO - Milan-Sampdoria è uno spareggio per l'Europa. Lo sa bene Rino Gattuso , l'allenatore dei rossoneri: "Noi non possiamo sbagliare, loro si perché hanno tre punti in più in classifica. La ...

Milan - Gattuso in conferenza tra battute e frasi Serie : “Cutrone deve fare l’amore - sul futuro…” : conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Milan Rino Gattuso. I rossoneri affronteranno domani sera la Sampdoria in un importante scontro diretto per l’Europa League. Ecco le parole dell’allenatore del Milan tra battute e frasi serie: “Io penso che con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. deve lavorare lavorare lavorare e riposare riposare riposare. ...

Serie A Milan - Kessie sicuro : «Sono più forte di Gattuso tecnicamente» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

Serie A Milan - Kessie : «Gattuso? La mia tecnica è superiore» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

VIDEO/ Spal Milan - 0-4 - - Gattuso : Cutrone tarantolato. Highlights e gol della partita - Serie A 24giornata - : VIDEO Spal Milan , 0-4, : Highlights e gol della partita di Serie A per la 24giornata. Le immagini salienti del match di Ferrara , sabato 10 febbraio, .

Serie A - Milan. Gattuso : 'Buona partita ma i problemi non sono finiti' : La crescita di Biglia Il centrocampista argentino ha poi commentato la gara e le parole di Gattuso a Sky Sport. "L'inizio è stato difficile, tra l'infortunio e i risultati, poi mi sono dovuto fermare ...