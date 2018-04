Serie A Crotone | Zenga | «Torino squadra tecnica e organizzata»

Serie A Crotone - Zenga : «Non possiamo più sbagliare l'approccio» : Crotone - "Speriamo di aver capito dove abbiamo sbagliato a Firenze, e di riuscire ad iniziare la partita in modo diverso". Il tecnico del Crotone , Walter Zenga , si prepara alla gara di domani, ...

Pronostico Torino-Crotone - Serie A 04-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, Recupero 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Torino-Crotone Mercoledì 4 Aprile 2018. I calabresi hanno necessità di fare punti salvezza. Il Torino vuole la vittoria in casa, dopo quella conquistata a Cagliari. Il Crotone, invece, dopo due turni in cui ha raccolto zero punti vuole tornare a farli. Il successo conquistato a Cagliari è arrivato dopo quattro sconfitte consecutive per la formazione guidata da Walter ...

Serie A - Di Bello arbitra il derby Milan-Inter. Torino-Crotone a Guida : MILANO - Sarà Di Bello di Brindisi a dirigere il derby Milan - Inter , recupero dell'ottava giornata di ritorno di Serie A, in programma mercoledì alle 18.30. Queste le designazioni dei recuperi in ...

Video/ Fiorentina Crotone (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Fiorentina Crotone (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Simeone e Chiesa decidono il match per i viola.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:42:00 GMT)

Serie A/ La Juventus non muore mai - Sarri fa harakiri. Lotta retrocessione : il Crotone rischia : Serie A, l'angolino di Mariotti: la Juventus soffre ma vince contro il Milan. Sarri deve cambiare modo di giocare se vuole vincere. E il Crotone prende applausi ma non i punti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:51:00 GMT)

Serie A - Zenga : «Il Crotone non ha mai mollato» : FIRENZE - Niente punti per il Crotone al Franchi. Walter Zenga mastica amaro: "Non siamo partiti bene perchè abbiamo perso tanti palloni in uscita e quindi si è sofferto. Per colpa nostra abbiamo ...

Serie A Crotone - Zenga : «Capuano? Espulsione fiscale» : FIRENZE - "Non siamo partiti bene perchè abbiamo perso tanti palloni in uscita e quindi si è sofferto. Per colpa nostra abbiamo preso il gol, poi abbiamo avuto dieci minuti di follia e ci siamo ...

Serie A 30esima giornata - un minuto di raccoglimento per la morte del tecnico Mondonico. Crotone in dieci dal cinquantasettesimo minuto sconfitto a Firenze : Fiorentina 2 Crotone 0 Marcatori: 3 ° Simeone, 62° Chiesa Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello, Laurini (Bruno Gaspar), Pezzella, Vitor

Serie A - Fiorentina-Crotone 2-0. Il tabellino : Fiorentina-Crotone 2-0 , primo tempo 1-0, Reti : Simeone , F, al 3' pt, Chiesa , F, al 18' st. Fiorentina , 4-2-3-1, : Sportiello; Laurini , Gaspar dal 38' st, , Pezzella, Vitor Hugo, Olivera; ...

Serie A - Fiorentina-Crotone 2-0 : Simeone e Chiesa fanno volare la Viola : Prima l'omaggio a Mondonico, poi il gol lampo che spiana alla Fiorentina la strada per la quarta vittoria consecutiva. Per Pioli, per cui forse adesso la parola "Europa" non sarà più un tabù, decisive ...

Serie A Crotone - Zenga : «Voglio una squadra indomita» : Crotone - " Mondonico lascia un grande vuoto: è stato un maestro e l'immagine con la sedia ad Amsterdamo resterà nella storia del calcio italiano. Ha lottato con determinazione contro un male ...

Serie A Crotone - Ajeti e Crociata : «Concentrati sulla salvezza» : Crotone - Il Crotone ha lavorato questa mattina in vista della gara di sabato contro la Fiorentina. Dopo un appuntamento in sala video, la squadra è scesa in campo effettuando esercizi con il pallone ...

Serie A Crotone - Nalini : «Salvezza - è la strada giusta» : Crotone - "Lavoriamo duro e intensamente seguendo sempre le indicazioni del mister e provando le giocate che ci chiede" . Andrea Nalini , attaccante del Crotone , fa il punto della situazione ai ...

Serie A Crotone - Nalini : «Sono pronto e carico» : Crotone - "Lavoriamo duro e intensamente seguendo sempre le indicazioni del mister e provando le giocate che ci chiede" . Andrea Nalini , attaccante del Crotone , fa il punto della situazione ai ...