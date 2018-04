Serie A Atalanta | Gasperini | «Demeriti nostri nei loro gol»

Serie A Atalanta - Gasperini : «Commessi troppi errori» : BERGAMO - "Abbiamo fatto una buona gara. Non tutti i giocatori erano lucidi. Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in rete" . Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , al termine della ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Atalanta? Un successo che pesa» : Una vittoria fondamentale in ottica Europa League per i blucerchiati: "Questo successo è molto pesante - ha spiegato l'allenatore Marco Giampaolo a Sky Sport - avevamo tante assenze e non era facile. ...

Probabili formazioni / Atalanta Sampdoria : quote - ultime novità live. Occhio al Papu Gomez (Serie A recupero) : Probabili formazioni Atalanta Sampdoria: quote e ultime novità live sulle mosse di Gasperini e Giampaolo, i loro titolari per il match di Bergamo (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Serie A - tre recuperi alle 18.30. La Viola torna a Udine - Atalanta-Samp per l'Europa League : Oltre a Juve-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, quest'oggi verranno disputate tre gare del 27esimo turno del campionato italiano, rinviate un mese fa a causa della scomparsa di Davide Astori. ...

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tre passi verso l'Europa» : BERGAMO - "Abbiamo fatto tre punti importanti per l'Europa, era una partita difficile contro una squadra in difficoltà. Ma non semplice da battere, come abbiamo visto " . Così il tecnico dell' ...

Serie A - la Lazio gioca a tennis con il Benevento. Vincono Atalanta - Fiorentina e Torino : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Bologna e la Roma, la 30esima giornata di Serie A è proseguita alle 15 con ben sei partite con la Lazio di Inzaghi che ha battuto per 6-2 il Benevento di De Zerbi che ha giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11 per l'espulsione del portiere Puggioni. Al gol di Immobile hanno risposto Cataldi e Guilherme, ma Caicedo, ancora Immobile, de Vrij, Lucas Leiva e Luis Alberto su ...

Risultati Serie A - 30^ giornata - tre punti per Mondonico : Atalanta - Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico - tutto facile per Lazio e Inter [FOTO] : 1/49 LaPresse ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Atalanta non è imbattibile» : UDINE - Momento no per l' Udinese , a secco di punti da sei giornate. Massimo Oddo cerca la svolta nella tana dell'Atalanta: "Voglio vedere una squadra unita, compatta e che abbia voglia di soffrire, ...

Probabili Formazioni Atalanta-Udinese Serie A 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Atalanta-Udinese, 30^ giornata di Serie A, 31-03-2018 alle ore 15:00. Manca davvero poco all’inizio del match valido per la 30esima giornata di campionato tra Atalanta e Udinese. La sfida si giocherà a casa della Dea, sabato 31 marzo alle 15. I padroni di casa hanno l’Europa nel mirino per ripetere il grande traguardo della scorsa stagione, mentre i friulani, dopo un grande inizio sotto la guida di Massimo ...

Serie A Atalanta - Percassi saluta Mondonico : «Uno dei giorni più tristi» : BERGAMO - L' Atalanta piange la scomparsa di Emiliano Mondonico . Il presidente Antonio Percassi ha voluto ricordare così l'allenatore: "È una delle giornate più tristi nella storia della nostra ...

