Se volete davvero ricordare un evento | smettetela di scattare fotografie parola di

(Di martedì 3 aprile 2018) Di fronte ad un luogo che non abbiamo mai visto e che ci lascia senza parole, davanti ad un tramonto o ad un paesaggio mozzafiato, il gesto parte quasi in automatico: tiriamo fuori il nostro cellulare peruna foto. E poi un'altra, e poi un'altra ancora. Il motivo è chiaro: vogliamoquel momento. Eppure, secondo un nuovo studio, facendo così, otteniamo proprio l'effetto opposto. Stando a quanto rivelato da una ricerca, pubblicata sul "Journal of Social Psychology", se vogliamoun, dovremmo smetterla difoto a raffica. L'ansia di accumulare contenuti da pubblicare poi su Instagram, Facebook, Twitter e altre piattaforme ha infatti completamente modificato la nostra capacità di godere di alcune esperienze.Emma Templeton, psicologa ricercatrice alla Dartmouth e coautrice dello studio, ha coinvolto una serie di ...