Se «The Rock» racconta di essere fragile | «La depressione non fa discriminazioni»

Dwayne Johnson - The Rock : “Ero depresso - piangevo sempre”/ “Mia madre provò a suicidarsi - ecco come la salvai” : Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:28:00 GMT)

"The Rock" si confessa : "Ho sofferto di depressione e ho rischiato il suicidio" : Dwayne 'The Rock' Johnson , famossissimo attore di Hollywood, ha raccontato un fatto molto importante della sua vita al quotidiano britannico Daily Express . Il divo ha ammesso di aver sofferto di ...

Napoli. Paura per Nicola Marra : scomparso dopo la notte al Music on The rocks : Pasqua da incubo per familiari ed amici di Nicola Marra. Del ventenne di Napoli non si hanno più notizie dopo una

"Rock Therapy" : una canzone per curare l'ipertensione. "Anarchy in The UK". : Perche, nell'anarchico mondo del punk che faceva brillare Londra nella seconda meta degli anni settanta, attorno a Sex Pistols e Clash, si muovevano altre figure meno note ma non di secondo piano. ...

FAST AND FURIOUS 5/ Su Italia 1 il film con Dwayne "The Rock" Johnson (oggi - 29 marzo 2018) : FAST and FURIOUS 5, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Elsa Pataky e Don Omar, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:25:00 GMT)

Questa nostra stupida canzone d'amore - la rock ballad dei Thegiornalisti : ... i Thegiornalisti , capitanati da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo attesissimo singolo Questa nostra stupida canzone d'amore , Carosello Records , , disponibile dal 21 marzo in streaming e ...

Questa nostra stupida canzone d’amore - la rock ballad dei Thegiornalisti : ROMA – Dopo una vacanza sotto il sole di Riccione completamente da sola in the night, i Thegiornalisti, capitanati da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo attesissimo singolo Questa nostra stupida canzone d’amore (Carosello Records), disponibile dal 21 marzo in streaming e download. Contemporaneamente uscirà il videofilm sul canale Youtube ufficiale – con la partecipazione di […] L'articolo Questa nostra stupida canzone d’amore, la rock ...

The Week Of : il trailer del film con Adam Sandler e Chris Rock : Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di The Week Of , la commedia con protagonisti gli attori Adam Sandler e Chris Rock che debutterà sulla piattaforma di streaming il 27 aprile. Al centro della storia ci sono due padri, molto diversi tra loro, che trascorrono insieme una settimana in attesa del matrimonio dei loro figli, situazione che fa crescere la ...

The Flintstones in Viva Rock Vegas/ Le curiosità sul film con Mark Addy (oggi - 24 febbraio 2018) : The Flintstones in Viva Rock Vegas, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Mark Addy e Stephen Baldwin, alla regia Brian Levant. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:02:00 GMT)

The FLINTSTONES IN VIVA ROCK VEGAS/ Su Italia 1 il film con Mark Addy (oggi - 24 febbraio 2018) : The FLINTSTONES in VIVA ROCK VEGAS, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 febbraio 2018. Nel cast: Mark Addy e Stephen Baldwin, alla regia Brian Levant. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 04:51:00 GMT)

Il rock divertente e surreale dei Pinguini Tattici Nucleari al The Cage : In arrivo con fervore da Bergamo sul palco del The Cage Theatre , in collaborazione con Musicus Concentus , già dalla loro presentazione ci lanciano nel loro mondo indie-rock surreale, grottesco, ...

In crociera con il rock : la "Cruise to The edge" con Yes - Steve Hackett - Marillion - FOTOGALLERY : Non solo come musicista, il che è piuttosto scontato, ma come narratore e osservatore del mondo e di chi lo abita. Le introduzioni che fa dei suoi pezzi sono poetiche quanto le canzoni, e spesso ...

Dal rock dei Dwarves a MatThew Lee : tutti i concerti della settimana : LUNEDI' 19 FEBBRAIO Cantautori/Jaye Bartell, da Brooklin a Unplugged La rassegna Unplugged in Monti non offre molti appuntamenti ma sceglie bene i personaggi che porta a Roma, come il protagonista del ...

MatThew Lee - il rocker funambolo del pianoforte : Ha lavorato scrivendo e arrangiando per i più noti artisti provenienti dal mondo della canzone d'autore tra cui Sergio Endrigo, Tosca, Ron, Elisa, Antonella Ruggiero, Alice, Milva, Giusy Ferreri, ...