Se diagnosi tumore tardiva | paziente va risarcito

Tumore metastatico del colon-retto : la diagnosi biomolecolare : Il Tumore del colon-retto è una delle neoplasie più frequenti, ma è anche una di quelle che, gestita secondo gli approcci più moderni, permette di ottenere i risultati migliori. L’ideale è prevenirlo aderendo ai programmi di screening. Quando il Tumore è già presente, si ottengono ottimi risultati se la diagnosi è precoce e le cure sono tempestive. Con i trattamenti oggi disponibili si raggiungono buoni obiettivi anche nelle forme con metastasi. ...

P.i.n.k. - diagnosi precoce e medicina personalizzata per sconfiggere il tumore al seno : L’obiettivo è ambizioso e importante: migliorare la diagnosi precoce del tumore al seno e avvicinare sempre più al 100 % la quota di donne che superano la malattia. È lo scopo di P.i.n.k., che sta per Prevention Imaging Network Knowledge, lo studio che la Fondazione Umberto Veronesi e l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno appena presentato. LEGGI ANCHE«Cuori intatti»: il tumore al seno attraverso gli ...

Ifc-Cnr - al via studio Pink : diagnosi precoce per tumore a seno : Roma, 6 mar. , askanews, Con la diagnosi precoce i tumori si curano meglio, le prospettive di guarigione aumentano e le terapie si fanno meno invasive e meno costose. Nel caso dei tumori al seno l'...

Al via lo studio P.i.n.k. : diagnosi precoce e medicina personalizzata contro il tumore al seno : Con la diagnosi precoce i tumori si curano meglio, le prospettive di guarigione aumentano e le terapie si fanno meno invasive e meno costose. Nel caso dei tumori al seno l’autopalpazione, le visite senologiche e le tecniche di diagnosi per immagini contribuiscono a identificare sempre più lesioni in fase precoce, con percentuali di sopravvivenza a cinque anni anche del 90%. I rapidi progressi nel campo della diagnosi, però, se da un lato ...

Tumore al polmone : la lotta al big killer parte dalla diagnosi : “Tumore al polmone: la lotta al big killer parte dalla diagnosi” è il nome della conferenza stampa prevista per il 14 Marzo 2018, ore 11.00 Centro Svizzero, Via Palestro 2/4, Milano. Al via il progetto Centro per Cento: 60 centri dove il test molecolare permetterà una cura su misura. Alla conferenza stampa di presentazione del progetto Centro per Cento si parlerà delle nuove prospettive di diagnosi e cura personalizzata per il cancro ...

Tumore al fegato : sintomi - fattori di rischio - diagnosi - cura e prevenzione : Definito killer silenzioso, il Tumore al fegato, nonostante le cause scatenanti siano ad oggi sconosciute, presenta, tra i fattori di rischio: epatite virale tipo B e C, alcolismo, cirrosi, esposizione a tossine, assunzione di steroidi anabolizzanti, disordini metabolici (es. innalzamento livelli di colesterolo e trigliceridi, intolleranza glucidica), obesità. Soprattutto nelle fasi iniziali, non dà alcun segno di sé. Man mano, poi, che la ...

Tumore del cavo orale : sintomi - fattori di rischio - diagnosi - cura e prevenzione : Il Tumore del cavo orale si sviluppa nella bocca o cavità orale. Insieme all’odontoiatra e all’igienista, è il soggetto stesso a svolgere un ruolo determinante per prevenirlo attraverso l’autoesame della bocca, assicurandosi che le mucose risultino rosee e morbide alla palpazione, senza mai sminuire la presenza di ferite, macchie, ulcere, placche bianche/rosse e rigonfiamenti nella bocca solo perché piccoli e indolori, oltre a segnalare ...

Quali problematiche pone il tumore metastatico del colon-retto e quali sono le soluzioni disponibili : diagnosi e strategie : Il tumore del colon-retto è una delle neoplasie più frequenti, ma è anche una di quelle nelle quali, ottimizzando la gestione, si ottengono i risultati migliori. L’ideale è prevenirlo aderendo ai programmi di screening. Nelle forme diagnosticate precocemente la guarigione è più facile da ottenere, ma, con i trattamenti oggi disponibili, si raggiungono buoni risultati anche nelle forme con metastasi. Carmelo Pozzo, Professore di oncologia del ...

Tumore all’esofago : fattori di rischio - sintomi - diagnosi e cura : Il Tumore all’esofago è dovuto alla crescita incontrollata delle cellule che lo rivestono internamente oppure delle cellule che formano le ghiandole che producono il muco. Quasi sempre i sintomi iniziali del Tumore dell’esofago sono la perdita progressiva di peso preceduta dalla disfagia , cioè dalla difficoltà a deglutire, che di solito compare in modo graduale prima per i cibi solidi e successivamente per quelli liquidi. La ...

Pronto un nuovo test del sangue per la diagnosi precoce di otto tipologie di tumore : Da poche gocce di sangue è possibile rilevare otto tipi diversi di cancro, quelli tra i più comuni, molto prima che insorgano i sintomi. La John Hopkins University ha sviluppato un nuovo test potenzialmente in grado di identificare un tumore ben un anno prima che sia visibile agli attuali strumenti diagnostici. Si chiama CancerSEEK e, a differenza ...

Cancro - nuovo test per la diagnosi prococe di otto forme di tumore : Non si ferma la ricerca per la diagnosi dei tumori. Dopo la “penna” che li riconosce in pochi secondi e sarà sperimentata quest’anno sull’uomo, sempre dagli Usa arriva un altro passo avanti degli scienziati verso uno degli obiettivi più ambiziosi della medicina moderna, quasi il ‘sacro Graal’ della ricerca contro il Cancro: mettere a punto un test universale in grado di captare tutti i tipi di tumore ...