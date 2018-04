SCUOLA Non ha più presa sui giovani? Tocca ai prof riscoprire il sapere

SCUOLA/ C'è bisogno di uomini - non di professori : Chi è un maestro? Oggi la SCUOLA è fatta per lo più di professori, "impiegati che svolgono anche coscienziosamente il loro mestiere". Ma servono i primi, non i secondi. VALERIO CAPASA(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 06:11:00 GMT)SCUOLA/ Via al concorso-farsa che aiuta solo tasse e burocrazia, di M. FerrarioSCUOLA/ Al bivio tra guadagnare il mondo intero e conoscere se stessi, di V. Capasa

"Non può entrare perché è negro". E lo studente si perde la festa della SCUOLA : Loro sono entrati alla festa, ma il loro amico è restato fuori. "Non lo fanno entrare perché è negro". È questo l'sms inviato alla madre da uno dei ragazzini che ieri sera a Vicenza è andato alla festa del liceo Quadri e degli altri Istituti. Una festa che gli studenti aspettavano da tanto ma che per qualcuno di loro è stata annullata proprio all'ultimo momento. Come ripora Il Corriere, i quattro studenti sono arrivati all'ingresso del locale. ...

La voce della Politica Lavello : 'non ridimensionate la nostra SCUOLA' : La Politica ha creato il problema, la Politica lo risolva. 2, si vada verso un nuovo approccio all'organizzazione della rete scolastica, che superi la tanto evocata organizzazione per poli e si fondi ...

Chiara Appendino : "Non mando i vigili a impedire l'entrata a SCUOLA ai bimbi non vaccinati" : "Non ho intenzione di impiegare gli uomini della Polizia Municipale per impedire ai bambini di accedere ai servizi scolastici". A dirlo, a margine della conferenza metropolitana di oggi in cui si è discusso il bilancio dell'ente, la sindaca di Torino Chiara Appendino, a proposito dell'esclusione da scuola dei bambini che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali.A Torino gli inadempienti sono circa 500, di cui 245 frequentano i ...

Appendino : "Non manderò i vigili a impedire l'entrata a SCUOLA dei bimbi non vaccinati" : 'Non ho intenzione di impiegare gli uomini della Polizia Municipale per impedire ai bambini di accedere ai servizi scolastici'. A dirlo, a margine della conferenza metropolitana di oggi in cui si è ...

Se non a SCUOLA - dove? I bambini dopo tre anni di guerra in Yemen : Andare a scuola, con il rischio di restare uccisi lungo il tragitto, di morire sotto l'ennesimo attacco aereo sulle scuole oppure no. Oppure restare fuori dalle scuole, con il rischio ancora maggiore di essere reclutati come bambini soldato, di incorrere nel matrimonio precoce o nel lavoro minorile.Queste sono le opzioni possibili per un bambino che oggi, nel 2018, nasce in Yemen. Un paese in cui, secondo gli ultimi dati Unicef, quasi 2.500 ...

Orosei : bimba non vaccinata fuori dalla SCUOLA : Niente vaccino, niente frequenza scolastica. Accade a Orosei in provincia di Nuoro dove una bambina non vaccinata di scuola dell’infanzia non è stata fatta entrare in classe, per un caso che rischia di riaccendere le - mai sopite - polemiche sulle vaccinazioni obbligatorie a scuola. I genitori della piccola avevano presentato un certificato medico del pediatra che chiedeva di rinviare la profilassi per eseguire prima dei controlli su ...

SCUOLA - la sperimentazione di “Sport in classe” costa 130 euro al Sud e 15 nel resto d’Italia. Risultati? Non si sa : Più sport a Scuola, perché un po’ di moto fa bene alla salute dei bambini e magari migliorerà pure i risultati delle nostre nazionali. Lo si ripete praticamente da sempre e da qualche anno l’Italia ci sta provando, con sperimentazioni varie lanciate dal ministero dell’Istruzione e dal Coni. Solo che per il momento i risultati sono ancora tutti da verificare, mentre le spese a volte diventano paradossali: nel 2018 un’ora di educazione fisica ...

SCUOLA/ Test Invalsi alle medie - misurare non basta più : In molte scuole serpeggia il malcontento in vista delle prossime prove Invalsi. Bene le valutazioni standardizzate, ma la politica non può lavarsene le mani. MAX FERRARIO(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ I "maestri" analfabeti, frutto di una riforma mancata, di G. BertagnaSCUOLA/ Settima indagine Pisa, dove va a sbattere il politically correct, di T. Pedrizzi

Problema SCUOLA. Senza disciplina ed attenzione - non c'è cultura. : Quanto all'ammodernamento della scuola, non possiamo negare che un piccolo passo avanti sia stato recentemente fatto e ci riferiamo all'innovativo, positivo contatto fra scuola ed impresa, fattore ...

Nigeria - liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram : “Ma non mandatele più a SCUOLA” : Nigeria, liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram: “Ma non mandatele più a scuola” I jihadisti di Boko Haram hanno liberato 110 studentesse che avevano rapito il mese scorso in un collegio femminile a circa 270 chilometri da Chibok. Ma a condizione che i loro genitori “non le mandino più a scuola”. In nove anni […]

Nigeria - liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram : “Ma non mandatele più a SCUOLA” : I jihadisti di Boko Haram hanno liberato 110 studentesse che avevano rapito il mese scorso in un collegio femminile a circa 270 chilometri da Chibok. Ma a condizione che i loro genitori "non le mandino più a scuola". In nove anni gli estremisti hanno ucciso più di 20mila persone e creato due milioni e mezzo di sfollati.Continua a leggere