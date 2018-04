Scossa di terremoto nel Mar Ionio Meridionale | al largo della Grecia

Lieve Scossa di terremoto in Irpinia : Nella giornata di oggi, è stata registrata una Lieve scossa di terremoto con epicentro Sant'Angelo dei Lombardi. Il sisma, di magnitudo 2.0, è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17.00. L'...

Terremoto : fortissima Scossa in Bolivia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Scossa di terremoto magnitudo 5.3 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.3 si è verificato alle 08:35 UTC in Iran: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma si è verificato nella provincia del Kermanshah, al confine con l’Iraq, a 9 km ovest da Sarpol-e Zahab ad una profondità di circa 10 km. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.3 in Iran sembra essere il primo su Meteo Web.