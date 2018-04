Scivola in fondo al mercato Datalogic

Scivola in fondo al mercato General Motors : Aggressivo avvitamento per General Motors , che tratta in perdita del 4,24% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Scivola in fondo al mercato Mondi : Aggressivo avvitamento per Mondi , che tratta in perdita del 2,50% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Scivola in fondo al mercato Abercrombie & Fitch : In forte ribasso la società americana dell'abbigliamento giovanile , che mostra un disastroso -2,05%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del ...

Scivola in fondo al mercato DCC : Ribasso scomposto per DCC , che esibisce una perdita secca del 2,33% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di DCC è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

Scivola in fondo al mercato Randgold Resources : Pressione su Randgold Resources , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,42%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Scivola in fondo al mercato Ascopiave : Retrocede molto il distributore di gas , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,19%. L'andamento di Ascopiave nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza ...