Sciopero del commercio | aderisce un lavoratore su due | negozi aperti in Sicilia

Ctp - Sciopero di 4 ore il 13 aprile contro la riduzione del servizio del 30% : Una proclamazione di una prima azione di sciopero di quattro ore dei lavoratori della Ctp per il 13 aprile prossimo è stata annunciata con una lettera congiunta da parte dei sindacati Ugl ...

Pasqua e Pasquetta - i sindacati : “Sciopero contro le aperture delle attività commerciali” : Come un anno fa ci saranno proteste e scioperi contro le aperture delle attività commerciali nei giorni di festa. Pasqua e Pasquetta senza shopping in almeno tre regioni. I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil scendono di nuovo in campo per rispettare e difendere il “valore sociale” delle feste. E per questo anche quest’anno, con diverse iniziative decise a livello regionale, Filcams, Fisascat e Uiltucs proclamano uno ...

Lo Sciopero dei treni di Italo del 27 e 28 marzo : Durerà 24 ore tra stasera e domani, ma ci sono diversi treni garantiti: le cose da sapere The post Lo sciopero dei treni di Italo del 27 e 28 marzo appeared first on Il Post.

Egitto - l'incubo di Al-Sisi è lo "Sciopero del voto" : Urne semi vuote. Un plebiscito monco per un "Faraone" azzoppato. E' lo spettro che si aggira nei palazzi del potere al Cairo a poche ore dalla prima giornata delle elezioni presidenziali. Il successo del raìs in carica, Abdel Fattah Al-Sisi, è fuori discussione, semplicemente perché il generale-presidente dopo aver fatto mettere dietro le sbarre 60 mila detenuti politici, ha "convinto" gli sfidanti con maggior credito a ...

Francia - i ferrovieri sfidano Macron/ Sciopero - contestata la riforma del settore : "Tre mesi di agitazioni" : Maxi-Sciopero in Francia contro Macron: i ferrovieri e gli statali contestano la riforma del settore che prevede l'abolizione dello Statuto dei Lavoratori e annunciano tre mesi di agitazioni(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Oggi a Roma Sciopero del trasporto pubblico locale : Roma, 22 mar. , askanews, Oggi a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac , bus, ...

Roma : Traffico in tilt a causa dello Sciopero : Dal GRA alla Tangenziale Est 5 Km di coda Roma – Traffico molto intenso sull’intero anello del Grande Raccordo Anulare. In carreggiata interna, code dalla... L'articolo Roma: Traffico in tilt a causa dello sciopero proviene da Roma Daily News.

Roma : Sciopero - aperte le ZTL del centro e Trastevere : La decisione e’ stata presa dall’Amministrazione per agevolare la mobilità durante lo Sciopero del trasporto pubblico – Roma – Lo Sciopero dei mezzi pubblici a Roma... L'articolo Roma: Sciopero, aperte le ZTL del centro e Trastevere proviene da Roma Daily News.

Roma - oggi Sciopero del trasporto pubblico locale : Roma, 22 mar. , askanews, oggi a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac , bus, ...

ENAV : revocato Sciopero locale del 19 marzo su Aeroporto di Bergamo : Teleborsa, - revocato lo sciopero locale sull' Aeroporto di Bergamo Orio al Serio di lunedì 19 marzo. Lo fa sapere una nota di ENAV - Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo spiegando che lo sciopero ...

ENAV : revocato Sciopero locale del 19 marzo su Aeroporto di Bergamo : revocato lo sciopero locale sull' Aeroporto di Bergamo Orio al Serio di lunedì 19 marzo. Lo fa sapere una nota di ENAV - Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo spiegando che lo sciopero inizialmente ...

Editoria - Altroconsumo in Sciopero dopo licenziamento direttrice. ‘Cacciata perché difendevo l’autonomia della rivista’ : “Vogliono che si spingano alcuni servizi legati a partner dell’associazione. Ma io difendo l’autonomia della rivista, che nasce per dare ai consumatori un’informazione indipendente, un’arma con cui difendersi. Le consulenze e le altre attività devono restare separate: solo così si garantisce la credibilità di tutto quello che facciamo”. Per Rosanna Massarenti, da più di vent’anni direttrice del mensile ...

Giustizia - avvocati penalisti in Sciopero contro il “congelamento” della riforma dell’ordine penitenziario : Processi penali a rischio per la riforma dell’ordinamento penitenziario ‘congelata’. Oggi e domani gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze per protestare contro la mancata approvazione del decreto su cui si regge tutta la riforma, mentre l’Unione delle Camere penali ha organizzato una manifestazione a Roma. Solo pochi giorni fa l’appello lanciato al governo dall’Ucpi, da altre associazioni e da molti giuristi e personalità della ...

Non Una di Meno. Lo Sciopero globale delle donne mobilita milioni di persone. : ... delle donne turche arrestate e represse da Erdogan, delle argentine, polacche e irlandesi in lotta per il diritto all'aborto, delle spagnole che hanno dichiarato «senza di noi si ferma il mondo». In ...