Scambi negativi per Mediclinic International

Scambi negativi per Abbvie : Rosso per Abbvie , che sta segnando un calo dell'1,81%. Lo scenario su base settimanale di Abbvie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . Tale ripiegamento ...

Scambi negativi per FILA : Pressione sul principale produttore di matite , che tratta con una perdita dell'1,91%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo ...

Scambi negativi per Concho Resources : Ribasso per Concho Resources , che presenta una flessione dell'1,87%. La tendenza ad una settimana di Concho Resources è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe ...

Scambi negativi per Fidia : Sottotono Fidia , che passa di mano con un calo dell'1,95%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fidia rispetto all'indice, evidenziando ...

Scambi negativi per Sodexo : Ribasso per Sodexo , che presenta una flessione dell'1,86%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Sodexo rispetto ...

Scambi negativi per Damiani : Ribasso composto e controllato per la società che produce gioielli , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...