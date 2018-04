Sanità | M5s | in Calabria c’è stato un imbroglio spaventoso con il Piano di rientro | un

Il tesoriere M5S : «Ho solo la terza media? Colpa della malaSanità» : «In terza superiore mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un ...

Sergio Battelli : "Sono stato vittima di malaSanità in terza superiore". Il tesoriere M5S racconta perché ha lasciato gli studi : "Vi voglio raccontare una breve storia. In terza superiore ITIS mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un bravissimo pneumologo di Genova trova il mio problema".Sergio Battelli - classe 1982, dieci anni da commesso in un negozio di animali e una licenza di terza media - oggi è il tesoriere del Movimento ...

Sanità : M5s - pioggia di cartelle pazze dall'Asp di Catania (2) : (AdnKronos) - Sulla vicenda il M5S all'Ars ha acceso i riflettori. Lunedì chiederà all'assessore alla Salute, Ruggero Razza, e al direttore dell'Asp di Catania di riferire in commissione Sanità al più presto. "Le prestazioni - dice Cappello – non possono essere bloccate. Si rischia di negare il fond

Sanità : M5s - pioggia di cartelle pazze dall'Asp di Catania : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Una pioggia di avvisi di pagamento si sta abbattendo sui cittadini del Catanese. A denunciarlo è il M5s, secondo il quale sarebbero circa 4000. "L'Azienda sanitaria provinciale di Catania - dicono i pentastellati - da qualche giorno sta intimando ai suoi assistiti il p

Sanità : 32 medici “e mezzo” in Parlamento - la metà è M5S : Al via la XVIII Legislatura con un nutrito plotone di camici bianchi che siedono tra i banchi di Camera e Senato. In totale i medici parlamentari sono 32 ‘e mezzo’, visto che c’è anche una studentessa in medicina ancora non laureata, un numero uguale a quello della precedente Legislatura. L’età media è di 52 anni, con una leggera prevalenza dei dottori rispetto alla dottoresse. La maggior parte è stata eletta in Sicilia, ...

M5s - Lorenzin preoccupata : “Programma incompatibile col servizio sanitario nazionale universalistico” : “Questa è una fase dove mi sembra doveroso che chi ha preso più voti provi a mettersi d’accordo, ovviamente questa sarà una questione tutta politica sui numeri del Parlamento e poi confideremo sulla saggezza del Presidente della Repubblica. Io ritengo che i 5 stelle, in base al loro programma, sulla sanità siano poco conciliabili con un servizio sanitario nazionale universalistico considerando che il reddito di cittadinanza va ...

M5S - Roventini ministro del Tesoro e il preside Giuliano all'Istruzione. Bertolazzi per la Sanità : Di Maio svela gli ultimi nomi dei ministri di un suo ipotetico governo: sono il professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Andrea Roventini per l'Economia, Salvatore Giuliano per l'Istruzione e Armando Bertolazzi per la Sanità. 'Questi non sono miei ministri, sono persone che sono patrimonio di tutti, che ci hanno messo la faccia senza ...

Elezioni - oggi presentazione del ‘governo’ M5s. Resi noti i nomi dei titolari di Economia - Istruzione e Sanità : Salvatore Giuliano all’Istruzione e Armando Bertolazzi alla Sanità: sono i due nuovi “candidati ministri” del M5s presentati da Luigi Di Maio nel corso della trasmissione L’aria che tira su La7. Giuliano, soprannominato il “pReside 2.0“, è dirigente scolastico dell’istituto Majorana di Brindisi ed è stato per un periodo nello staff dell’ex ministro dell’Istruzione Stefania Giannini. Bertolazzi, invece, è un ...

Sanità - Nesci - M5S - diffida Oliverio - 'revocare direttori protagonisti di buchi di bilancio' : diffidati anche i ministri della Sanità e dell'Economia, il commissario alla Sanità della Calabria e il Collegio sindacale della Regione. Per legge, ha precisato la parlamentare 5stelle, 'in ogni ...

Rifiuti - Sanità e autostrada visti dal M5S a Scicli : Entra nel vivo la campagna elettorale in vista dell'appuntamento del 4 marzo. Luigi di Maio ha fatto tappa a Scicli insieme a Cancelleri

Sanità Lazio - Barillari (M5s) : la giunta Zingaretti è incapace : Roma, 20 gen. (askanews) 'Il nuovo caso di tubercolosi al Fatebenefratelli dimostra l'incapacità dell'attuale giunta regionale di affrontare i problemi legati alle infezioni ospedaliere, probabilmente ...

M5s - comizio di Roberta Lombardi contro i burocrati della Sanità : “Ce lo stanno leccando anche a noi… prima ce lo leccano - poi…” : “..Il cui unico pregio e leccare il culo al politico di turno…”, “e ce lo stanno leccando anche a noi in questi giorni…”, “prima ce lo leccano e 5 minuti dopo che siamo usciti ci fanno il comunicato contro”. Parentesi non esattamente signorile per Roberta Lombardi durante un comizio ieri sera a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Nel descrivere l’atteggiamento, a suo dire falso e ...