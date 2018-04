Sanita | l’Oms compie 70 anni | dall’Hiv a Zika | le battaglie per la salute

meteoweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)70e li festeggerà il 7 aprile in concomitanza con la Giornata mondiale delle. “Nessuno dovrebbe ammalarsi e morire perché è povero o perché non può accedere ai serviziri di cui ha bisogno. Laè un diritto umano, non un lusso”. Lo scrive il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus sul suo profilo Twitter per lanciare la Giornata mondiale della. L’Oms, nata nel 1948, è una delle agenzie specializzati dell’Onu, l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Si occupa delladella popolazione mondiale ponendosi, fin dalla sua istituzione, obiettivi legati al miglioramento di questo aspetto della vita e tentando di garantire standard minimi riconosciuti e validi per tutte le popolazioni del mondo. Attualmente sono 194 i Paesi che hanno aderito ...