Sanità | l’Iss | “Italia premiata in Ue per la gestione della risorsa sangue”

(Di martedì 3 aprile 2018) L’Italia è capofila in Europa nellasangue del paziente prima, durante e dopo gli interventi chirurgici maggiori, il cosiddetto ‘Patient Blood Management’ (Pbm) che può salvare migliaia di vite. Con questa motivazione – sottolinea l’Istituto superiore di– il nostro Paese è stato premiato al Global Symposium Patient Blood Management che si è appena tenuto a Francoforte. “L’Italia è il primo Paese in cui il Pbm è supportato ufficialmente dal ministeroSalute – spiega Kai Zacharowski dell’ospedale universitario di Francoforte, organizzatore del convegno al quale hanno partecipato oltre 200 esperti da tutta Europa – e potrebbe fare da esempio per gli altri Paesi”. Secondo alcuni studi, affrontare da anemici un intervento di chirurgia maggiore può aumentare il rischio di mortalità dal ...