Samsung Gear Fit 2 e Gear Fit 2 Pro si aggiornano con migliorie per gli allenamenti

Samsung Pay su Gear S3 come si paga con lo smartwatch : Usare il Samsung Gear S3 e Samsung Pay per pagare la migliore guida che vi insegnerà come si installa l'app Samsung Pay sullo smartwatch Samsung Gear S3.

A lavoro sul Samsung Gear S4 : per la fine dell’anno l’erede degli S3 Classic e Frontier? : È in fase di lavorazione il prossimo Samsung Gear S4, di cui si dice sarà contraddistinto dal codice 'SM-R800'. Le indiscrezioni appaiono abbastanza certi si stia parlando del successore degli attuali Samsung Gear S3 Classic e Frontier, visti anche soprattutto i loro codici prodotti, rispettivamente 'SM-R770 e SM-R760'. Non c'è dubbio, quindi, che l'indossabile su cui il team di sviluppo sta riservando le proprie energie e competenza corrisponda ...

Samsung Gear S4 (SM-R800) dovrebbe essere lanciato a fine 2018 : Samsung si starebbe preparando a lanciare un nuovo smartwatch che potrebbe essere l'atteso Samsung Gear S4. Ecco tutto quello che sappiamo al momento L'articolo Samsung Gear S4 (SM-R800) dovrebbe essere lanciato a fine 2018 proviene da TuttoAndroid.

Ultimo grande aggiornamento per Samsung Gear S2 e S2 Classic - le novità associate : Partita ancora aperta per i Samsung Gear S2 e S2 Classic, smartwatch del brand asiatico immessi nei canali di vendita verso la fine dell'anno 2015. Il produttore per i due indossabili ha annunciato il prossimo rilascio di un nuovo importante aggiornamento, che fa seguito a quello distribuito nel 2016 e che li ha resi più prossimi ai successivi Gear S3. Tra le novità in programma l'ammodernamento dell'UI, più semplice ed intuitiva: grazie al ...