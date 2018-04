Samsung Galaxy S6 e S6 Edge dicono addio agli aggiornamenti di sicurezza

Galaxy S6 e S6 Edge : Samsung blocca gli aggiornamenti che rimangono attivi solo su S6 Edge Plus : Per i Galaxy S6 SM-G920F e per gli S6 Edge SM-G925F non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza: Samsung lascia attivi solo i modelli S6 Edge Plus SM-G928F in Italia.Brutte notizie per tutti coloro che hanno acquistato a suo tempo o di recente un Galaxy S6 o la variante S6 Edge: gli ex top di gamma di Samsung usciti nel secondo trimestre 2015 hanno terminato definitivamente il loro periodo di aggiornamenti.Continue reading Galaxy S6 e S6 Edge: ...

Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Brescia in vetta alla classifica - Cuneo ko : La cronaca. Pubblico delle grandi occasioni al Centro Pavesi, con una folta rappresentanza di tifosi provenienti dalla vicina Brescia. In tribuna anche il presidente della Federazione Italiana ...

Samsung Galaxy S9 a rate con Wind : anticipo - 30 mensilità e rata finale : Galaxy S9 a rate con Wind (e Galaxy S9 Plus) prevede una durata contrattuale di 30 mesi, un anticipo e una rata finale per coprire il costo ufficiale degli smartphone Android. Il pagamento può avvenire esclusivamente con carta di credito e in caso di recesso anticipato occorre pagare per intero la somma ancora dovuta in base al numero di rate che mancano più la rata finale. Galaxy S9 a rate con Wind Certo gli operatori italiani non facilitano ...

Galaxy S6 come usare Samsung Pay con il telefono : Scaricare installare Samsung Pay sul cellulare Android Samsung Galaxy S6 per pagare nei negozi e supermercati senza tirare fuori dalla borsa o dal portafoglio la carta di credito.

Aggiornamento bruciante per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : XXU1ARCC di oltre 300 MB : Avranno pochi giorni di vita i vostri Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ma ciò non impedisce al processo di Aggiornamento di seguire il proprio corso. Trattasi del pacchetto 'XXU1ARCC', dal peso di 317.06 MB, e chiamato all'introduzione di due novità in particolare, oltre a quelle classiche di cui poi vi parleremo a seguire. La build si occupa di migliorare la stabilità delle chiamate (qualcuno si era lamentato di un segnale un poco ballerino, specie ...

LineageOS disponibile per LeEco Le Max 2 - Pixel C e Nexus 6 - Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) [Download e Guida] : LineageOS 15 .1 sbarca anche su LeEco Le Max 2, Pixel C e Nexus 6 mentre i Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) supportano ora la 14.1. Download e guida Installazione Download e guida su come installare LineageOS sugli smartphone supportati LineageOS continua il suo sviluppo e sono ancora tanti i dispositivi che riceveranno o stanno ricevendo […]

Galaxy S9/S9+ fino a 450€ di sconto : altro che trucco - è la promozione Samsung : Galaxy S9 ed S9+ hanno ricevuto fin da subito uno sconto fino a 450€ già al day one per chi lo ha prenotato entro il 15 marzo, non si tratta di chissà quale trucco o mistero. Samsung ha deciso di far partire già durante la fase di prevendita dei suoi top di gamma presentati a Barcellona il 25 febbraio, il motivo è facilmente intuibile: scarsa appetibilità sul mercato. Dalla recensione del Galaxy S9 risulta evidente come questo device sia un ...

Galaxy S9 come caricare velocemente la batteria Samsung : caricare batteria del telefono Samsung Galaxy S9 velocemente usando il caricabatteria originale Samsung come avere la batteria sempre carica in poco tempo.

Il presunto Samsung Galaxy J7 (2018) appare su GeekBench e FCC : Un nuovo smartphone di Samsung ha fatto la propria apparizione nel database dell'FCC: potrebbe trattarsi del Samsung Galaxy J7 (2018). Ecco le sue feature L'articolo Il presunto Samsung Galaxy J7 (2018) appare su GeekBench e FCC proviene da TuttoAndroid.

Scarica 100 Temi Gratis Per Samsung Galaxy S9 : Personalizza al massimo il tuo Galaxy S9: download 100 Temi Gratis da installare in un click. Temi Galaxy S9 da Scaricare e installare Gratis Temi Galaxy S9 Gratis Nella guida di oggi andremo a vedere come Scaricare e installare oltre 100 Temi Gratis su Samsung Galaxy S9. Se vuoi personalizzare al massimo il tuo nuovissimo smartphone, cambiare completamente […]

Build XXU6ERC1 su Samsung Galaxy S6 Edge ITV : aggiornamento di marzo servito : Un altro colpo messo a segno dal Samsung Galaxy S6 Edge: proprio come successo per S6 e S6 Edge Plus, anche questo modello, tra l'altro in Italia, ha raggiunto la tappa dell'aggiornamento di marzo, attraverso il firmware XXU6ERC1. Il pacchetto è di quelli recenti, e che si farebbe meglio ad installare senza battere ciglio per la presenza a bordo dell'ultima patch di sicurezza, ma capiamo bene la premura di chi vorrà attendere prima di andarci a ...

Samsung Galaxy J3 2017 : l’aggiornamento di sicurezza di Aprile 2018 prima di Google!? : Samsung è stata la prima società a iniziare a distribuire la patch di sicurezza di Aprile 2018, prima della stessa Google: peccato che sia solo per uno smartphone, il Galaxy J3 2017.Normalmente, praticamente accade sempre così, è Google ha rilasciare sui propri smartphone Nexus e Google Pixel le più recenti patch di sicurezza ogni inizio del mese.Però a volte accade, non molto spesso per la verità, che un produttore terzo sia il primo a ...

I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus certificati dall’FCC : Dal database dell'FCC arriva la conferma che il lancio dei Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus si fa sempre più vicino. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus certificati dall’FCC proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 come caricare Apk sul Samsung : Scaricare e installare file .Apk sul cellulare Android Samsung Galaxy S9 Installare app fuori dal Google Play Store come si mettono Apk sul telefono Samsung.