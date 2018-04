Samsung Galaxy J7 Duo 2018 | doppia camera posteriore e Bixby?

Samsung Galaxy S9 Mini in arrivo? Un Benchmark lo avrebbe individuato : Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini si presenta sul database del Benchmark Geekbench evidenziando delle specifiche hardware di fascia media: i dettagli.In passato Samsung aveva sfornato una versione Mini per i suoi ex top di gamma, ma si parla di qualche anno fa: i più recenti dispositivi come i Galaxy S6, S7, S8 non l’hanno avuta.Il 2018 sarà il ritorno della versione Mini per un top di gamma dell’azienda coreana?Continue reading ...

Samsung Exynos 9820 è già in cantiere - in attesa di Samsung Galaxy S10 : Samsung è già al lavoro sul nuovo Exynos 9820, il processore che verrà utilizzato su Samsung Galaxy S10: ecco i primi dettagli sul nuovo chip. L'articolo Samsung Exynos 9820 è già in cantiere, in attesa di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela altri dettagli sulla modalità Super Slow Motion dei Galaxy S9 : Samsung svela qualche dettaglio aggiuntivo riguardante la nuova modalità Super Slow Motion degli ultimi top di gamma Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: il comparto fotografico dei nuovi flagship costituisce un vero e proprio passo avanti o un semplice miglioramento di quello dei predecessori? L'articolo Samsung svela altri dettagli sulla modalità Super Slow Motion dei Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini appare con Snapdragon 660 e 4 GB di RAM : Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini sarebbe apparso su GeekBench con SoC Qualcomm Snapdragon 660 e 4 GB di RAM: ecco tutto ciò che sappiamo al momento sul possibile arrivo di una versione compatta dei flagship 2018 del produttore. L'articolo Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini appare con Snapdragon 660 e 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Samsung pubblica i dettagli delle patch di aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo : Samsung pubblica i dettagli riguardanti le correzioni portate dalle nuove patch di sicurezza di aprile 2018, in arrivo nei prossimi giorni, e il manuale utente di Galaxy Note 8 aggiornato ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Samsung pubblica i dettagli delle patch di aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo proviene da TuttoAndroid.

Tutto sull’aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy S9 - S8 e S7 : più di 60 vulnerabilità risolte : Nuova linfa in arrivo per i Samsung Galaxy S8 e S7: i dettagli dell'aggiornamento per la sicurezza di aprile previsto dal produttore sono stati appena rilasciati, quasi in concomitanza con quelli diramati da Google sempre in questa mattinata del 3 aprile. Cosa ci riserva il prossimo update per proteggere i device della famosa serie del produttore asiatico da qualsiasi vulnerabilità? Le minacce a cui è stato posto rimedio da Mountain View sono ...

Huawei P20 vs Samsung Galaxy S9 : scheda tecnica a confronto : Il mercato degli smartphone ha visto entrare in scena due nuovi dispositivi top di gamma. Si tratta del Galaxy S9 di Samsung e del P20 di Huawei. Entrambi daranno del filo da torcere agli iPhone di Apple nel corso dei mesi a venire. Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, si notano subito i punti di forza, ma messi l’uno a fianco all’altro, quale dei due smartphone asiatici ha la meglio? Difficile dare un giudizio generale, noi ...

Bruttissime novità di inizio aprile per Samsung Galaxy S6 e S6 Edge : stop aggiornamenti : Arriva proprio in queste ore una notizia che mai avremmo voluto dare a tutti coloro che sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S6 e di un S6 Edge, soprattutto considerando il fatto che non pochi gli utenti ancora legati al device che è stato commercializzato nello scorcio iniziale del 2015. A pochissimi giorni dall'apparizione in Italia della patch di marzo a bordo dei modelli Edge no brand con sigla italiana, considerando anche il nostro ...

Samsung Galaxy S6 e S6 Edge dicono addio agli aggiornamenti di sicurezza : Per parte della famiglia degli S6 è la fine del supporto software ufficiale. Samsung elimina dall'elenco dei dispositivi che ricevono mensilmente le patch di sicurezza sia Samsung Galaxy S6, sia Samsung Galaxy S6 Edge. Rimangono a sorpresa invece il Samsung Galaxy S6 Active e il Galaxy S6 Edge Plus, appena più giovani di questi ultimi. L'articolo Samsung Galaxy S6 e S6 Edge dicono addio agli aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S6 e S6 Edge : Samsung blocca gli aggiornamenti che rimangono attivi solo su S6 Edge Plus : Per i Galaxy S6 SM-G920F e per gli S6 Edge SM-G925F non ci saranno più aggiornamenti di sicurezza: Samsung lascia attivi solo i modelli S6 Edge Plus SM-G928F in Italia.Brutte notizie per tutti coloro che hanno acquistato a suo tempo o di recente un Galaxy S6 o la variante S6 Edge: gli ex top di gamma di Samsung usciti nel secondo trimestre 2015 hanno terminato definitivamente il loro periodo di aggiornamenti.Continue reading Galaxy S6 e S6 Edge: ...

Samsung Galaxy S9 a rate con Wind : anticipo - 30 mensilità e rata finale : Galaxy S9 a rate con Wind (e Galaxy S9 Plus) prevede una durata contrattuale di 30 mesi, un anticipo e una rata finale per coprire il costo ufficiale degli smartphone Android. Il pagamento può avvenire esclusivamente con carta di credito e in caso di recesso anticipato occorre pagare per intero la somma ancora dovuta in base al numero di rate che mancano più la rata finale. Galaxy S9 a rate con Wind Certo gli operatori italiani non facilitano ...

Galaxy S6 come usare Samsung Pay con il telefono : Scaricare installare Samsung Pay sul cellulare Android Samsung Galaxy S6 per pagare nei negozi e supermercati senza tirare fuori dalla borsa o dal portafoglio la carta di credito.