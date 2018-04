Samsung Exynos 9820 è già in cantiere | in attesa di Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S9 Snapdragon e Exynos a confronto in un video speed test : Lo staff della Webzine PhoneBuff con uno speed test ha deciso di mettere a confronto le versioni Snapdragon ed Exynos del Samsung Galaxy S9. Chi vincerà? L'articolo Samsung Galaxy S9 Snapdragon e Exynos a confronto in un video speed test proviene da TuttoAndroid.

Il chipset Exynos sembra essere alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 : sembra che alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 ci siano problemi legati al chipset Exynos, che renderebbe lo smartphone più energivoro rispetto al modello dello scorso anno. L'articolo Il chipset Exynos sembra essere alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia l’Exynos 9610 : Super Slow Motion per la fascia media-alta Galaxy? : Samsung ha annunciato il nuovo chipset Exynos 9610 che dovrebbe essere destinato agli smartphone Galaxy di fascia media-alta: il Super Slow Motion per tutti?Da poche ore l’azienda coreana ha annunciato al grande pubblico un nuovo chipset della serie 7 di Exynos, chipset che sulla carta Samsung dovrebbe utilizzare sui dispositivi di fascia medio-alta (o alta) del mercato, ovvero quelli che hanno un prezzo tra i 400 e i 600 euro.Continue ...

Deep learning - slow motion e modem LTE Cat.12 per il nuovo Exynos 9610 di Samsung : Samsung ha annunciato oggi il suo nuovo Application Processor Exynos 9610, destinato alla fascia alta del mercato ma dotato di alcune funzioni che solitamente sono riservate alla fascia premium. L'articolo Deep learning, slow motion e modem LTE Cat.12 per il nuovo Exynos 9610 di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus sfida sé stesso : confronto tra versione Exynos e Snapdragon : La versione Exynos 9810 di Samsung Galaxy S9 Plus sfida la variante Qualcomm Snapdragon 845 in alcuni benchmark: i risultati saranno quasi identici o troveremo un "vincitore"? Andiamo a scoprirlo! L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus sfida sé stesso: confronto tra versione Exynos e Snapdragon proviene da TuttoAndroid.

Ecco come installare Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S8 con SoC Exynos : Se possedete un Samsung Galaxy S8/S8 Plus o un Galaxy S7 edge e volete installare Android 8.0 Oreo senza dover attendere il roll out ufficiale da parte di Samsung, vi spieghiamo come farlo, a patto che possediate la variante con chipset Exynos. L'articolo Ecco come installare Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S8 con SoC Exynos è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 : processore Exynos 9810 o Snapdragon 845 - qual è il migliore? : Poco più di due settimane alla presentazione del Samsung Galaxy S9, uno degli smartphone più attesi dagli amanti Android. Sarà infatti svelato al pubblico il 25 febbraio alle ore 18:00 a Barcellona, anticipando il noto evento di elettronica Mobile World Congress. Quest'ultimo si terrà dal 26 febbraio al 01 marzo e vedrà la presentazione del nuovo Huawei P11, altro smartphone che potrebbe avere un buon successo commerciale. Entrambi potrebbero ...

Anche con Samsung Galaxy S9 la versione Exynos dovrebbe essere migliore di quella Snapdragon : Ancora una volta la versione Exynos dei top di gamma di Samsung, quella che verrà commercializzata Anche in Europa, dovrebbe essere più performante della controparte dotata di Snapdragon, che sarà in vendita in Cina e negli USA. Anche Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus sembrano quindi continuare la tradizione. L'articolo Anche con Samsung Galaxy S9 la versione Exynos dovrebbe essere migliore di quella Snapdragon è stato pubblicato per ...

Lanciato in Cina il music player Fiio M7 con CPU Samsung Exynos 7270 Dual : Fiio ha Lanciato Fiio M7, un player musicale di fascia alta che può vantare tra le proprie caratteristiche un processore Samsung Exynos 7270 Dual L'articolo Lanciato in Cina il music player Fiio M7 con CPU Samsung Exynos 7270 Dual è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung potrebbe iniziare a vendere i suoi processori Exynos a produttori terzi : Secondo alcune indiscrezioni Samsung sarebbe in procinto di produrre e commercializzare processori per produttori terzi da inserire soprattutto sugli smartphone di gamma media. Questa sarebbe una strategia dell'azienda sudcoreana per espandere la propria influenza sul mercato. Chissà se i SoC Exynos riusciranno a spodestare major come MediaTek, Apple e Qualcomm. L'articolo Samsung potrebbe iniziare a vendere i suoi processori Exynos a ...

Samsung illustra la nuova architettura dei core M3 - utilizzati nell’Exynos 9810 : Scopriamo qualche dettaglio tecnico in più sul nuovo SoC Exynos 9810 di Samsung, destinato a essere utilizzato nei top di gamma del 2018. In particolare analizziamo l'architettura dei nuovi core M3 di terza generazione e funzionanti a una frequenza massima di 2,9 GHz, affiancati da quattro core Cortex-A55 funzionanti a 1,8 GHz. L'articolo Samsung illustra la nuova architettura dei core M3, utilizzati nell’Exynos 9810 è stato pubblicato ...