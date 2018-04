Sampdoria | Zapata | ' Bel gol | ho sfruttato l' occasione Pronti al derby'

Atalanta-Sampdoria 1-2. Caprari firma il vantaggio - pari di Toloi - decide Zapata : Fa festa la Sampdoria a Bergamo nel recupero della 27a giornata di Serie A. Ringrazia la squadra di Giampaolo per due errori determinanti dell'Atalanta: il primo al 43' su una dormita di Toloi, e ...

Crotone-Sampdoria 4-1 : Trotta doppietta - gol di Stoian - Zapata e autogol di Viviano : Più aggressivo, più cinico, più tutto. Il Crotone viaggia spedito sul trenino della salvezza, lasciando tutti i rimpianti alla Samp. Che esce dalla "battaglia" dello Scida piena di graffi e gol al ...

Sampdoria - Zapata in panchina? Giampaolo spiega il motivo : La Sampdoria ha vinto nella gara casalinga contro l’Udinese per 2-1, in particolar gol clamoroso da parte dell’attaccante Duvan Zupata, inizialmente in panchina per scelta da parte di Giampaolo. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport: “la vittoria è meritata, la squadra ha giocato con personalità. Non era una vittoria scontata, contro una squadra di valore e molto fisica. Hanno creato densità, ma non abbiamo perso il filo. ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Zapata è affidabile e forte. Il mal di trasferta...' : Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , è intervenuto al termine del match vinto contro l'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: È soddisfatto della vittoria? 'Vittoria meritata, la squadra ha giocato con personalità e autorevolezza. Non era scontato, l'Udinese è una squadra di valore. Hanno creato tantissima densità. ...

Eurogol di Zapata : la Sampdoria piega l'Udinese 2-0 : Un Eurogol di Zapata, che attraversa quasi tutto il campo palla al piede e supera il portiere avversario con un tiro perfetto sul palo lontano, mette il sigillo alla vittoria della Sampdoria con l'...

Serie A : Sampdoria-Udinese 2-1 - per Zapata un gol da impazzire : Silvestre , che poi fa autogol, e una magia del colombiano blindano il 6° posto. Friulani sfortunati , pali di Samir e Fofana,

Giampaolo su Sampdoria-Udinese ma non solo : “il caso Zapata? Ecco cos’è successo” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è stato protagonista della consueta conferenza stampa pre-partita in casa doriana. Il Doria, domani affronterà un incontro delicato in casa contro l’Udinese di mister Oddo, una squadra che dall’arrivo del neo-tecnico ha infilato una serie di risultati utili davvero eccellente. “Ho rivisto Milan-Samp due volte: lunedì e martedì. L’ho riguardata con staff e calciatori. Dal punto ...

Sampdoria - provvedimento per Zapata? Ecco la decisione della società : Reduce dal ko rimediato a San Siro contro il Milan, la Sampdoria punta a rialzare la testa a partire dal match in programma domenica con l’Udinese. Tra i titolari dovrebbe esserci anche Duvan Zapata con Quagliarella a completare la coppia d’attacco. Il colombiano nella gara con i rossoneri si è reso protagonista di un gesto di stizza al momento del cambio, non salutando Caprari che era a bordocampo, pronto per entrare. ...