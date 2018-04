Salvini | pedofili e stupratori vanno resi inoffensivi per legge

askanews

: @luigidimaio Sappiamo tutti chi ha vinto le elezioni, chi ha avuto la maggioranza ha diritto a fare il premier. Que… - Florido92 : @luigidimaio Sappiamo tutti chi ha vinto le elezioni, chi ha avuto la maggioranza ha diritto a fare il premier. Que… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Roma, 3 apr. , askanews, 'Certe persone ,messe in condizione, per, di non fare più male a nessuno. Punto'. Lo ha affermato via Twitter il candidato premier del ...