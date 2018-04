Salvini | Il sindaco Pd di Bologna vieta accendini col Duce Certa gente vive su

'Un governo Lega-M5s? Si può fare'. Parla il sindaco preferito da Salvini : ... sopratutto nei metodi , hanno capito che la casta dei privilegiati ha fatto il suo tempo e la politica non potrà più essere così lontana dai cittadini come lo è stata in passato, , purtroppo nel ...

Elezioni 2018. Lancini - sindaco-sceriffo di Adro - al Parlamento Ue al posto di Salvini : Danilo Oscar Lancini, ex sindaco di Adro, potrebbe ritrovarsi a breve al Parlamento europeo. Nel maggio del 2014 si era candidato nelle file della Lega Nord per le europee, posizionandosi ottavo con poco più di 14 mila preferenze nella circoscrizione Italia nord-occidentale. Il capolista allora era Matteo Salvini, primo designato, che lascia l’incarico per approdare a Roma, in Parlamento. Il segretario leghista fu eletto assieme a Gianluca ...

Chi è l'ex sindaco di Adro che prende il seggio di Salvini a Strasburgo : "Dovrei subentrare a Matteo Salvini a Straburgo a partire dal 23 marzo. Si tratta di un incarico di poco più di un anno perché tale è la distanza che ci separa dalle elezioni europee. Il mio modello è Matteo, con cui sono sempre stato in buoni rapporti anche prima della sua nomina a segretario federale". Intervistato al telefono dall'Agi, l'ex sindaco di Adro, Oscar Lancini ...

Lega - l'ex sindaco di Adro va a Strasburgo : subentra a Salvini nell'Europarlamento : Oscar Lancini era diventato celebre per aver tappezzato le scuole del paese con il 'sole delle Alpi'. Condannato a tre anni per una vicenda di appalti, ha...

'Non ha capito niente' - Salvini risponde al sindaco Pd di Macerata - : Roma, 12 mar. , askanews, 'La Lega sguazza nelle paure' dice il sindaco PD di Macerata.Non hanno capito niente. Hanno fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di immigrati e ancora parlano? ...