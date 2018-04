Salvini e Isoardi | vacanze ad Ischia con sorpresa

Massaggi per lei - pesca per lui. Le vacanze pasquali di Salvini e Isoardi a Ischia con suite da 1300 euro per tre notti : vacanze di Pasqua all'insegna del relax per Matteo Salvini e Elisa Isoardi a Ischia. "Da noi la coppia ha vissuto un momento di sano relax: la Isoardi ha fatto dei Massaggi, mentre Salvini si è dedicato alla pesca, una cosa che ha meravigliato un po' tutti", ha raccontato Davide Maestripieri, direttore dell'albergo della Regina Isabella di Lacco Ameno a Ischia, a 'Un giorno da pecora'.Il segretario di via Bellerio è andato a ...

Elisa Isoardi : 'Ecco cosa significa per me stare nell'ombra di Matteo Salvini' Video : #Elisa Isoardi, la donna che è riuscita a fare breccia nel cuore di uno degli uomini più conosciuti e potenti d'Italia, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Oggi'. La compagna di #Matteo Salvini, infatti, aveva fatto scaturire molte polemiche a causa di una sua affermazione. La donna infatti, avrebbe dichiarato di voler restare nell'ombra del suo compagno per permettergli di brillare il più possibile, di tutelarlo, perché una donna è così ...

