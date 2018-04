Salvini a Di Maio | No veti | né imposizioni

DI MAIO - "CONTRATTO GOVERNO CON LEGA O PD"/ "Sì a Salvini - fuori Berlusconi" : dem - "programma irricevibile" : Di MAIO, proposto contratto GOVERNO a LEGA o Pd: 'Sì a Salvini e ai dem senza Renzi, veto su Berlusconi'. Marcucci, 'programma irricevibile'.

Di Maio propone contratto di governo : 'Con Lega o con Pd' - I dem : 'Proposta irricevibile' - Salvini : 'No veti' : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha proposto un contratto di governo da sottoscrivere o "con la Lega o con il Pd ". Esclusa, dunque, Forza Italia. Immediata la risposta dei democratici. "...

Di Maio offre a Salvini il ruolo di junior partner : Accetterà Matteo Salvini di rompere l’alleanza del centrodestra e di fare da spalla a Luigi Di Maio? Il leader della

Salvini a Di Maio : accordi chiari o voto : 19.38 "A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col PD bocciato dagli italiani". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Salvini. "Con il presidente Mattarella parleremo di progetti, di lavoro, pensioni e sicurezza, pronti a governare ma senza escludere di tornare a votare in mancanza di accordi chiari, che ci permettano di far ripartire l'Italia. "Saremo ragionevoli e concreti ma se ci accorgessimo che ...

DI MAIO - “CONTRATTO GOVERNO CON LEGA O PD”/ “Sì a Salvini - fuori Berlusconi” : dem - “programma irricevibile” : Di MAIO, proposto contratto GOVERNO a LEGA o Pd: "Sì a Salvini e ai dem senza Renzi, veto su Berlusconi". Marcucci, "programma irricevibile": le manovre prima delle Consultazioni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Pd : a Mattarrella diremo no a Salvini o Di Maio premier : Roma, 3 apr. , askanews, 'Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. ...

Governo - via alle consultazioni : gli slogan di Salvini e Di Maio alla prova del Quirinale : Ancora un giorno e poi si capirà se i due 'vincitori' del 4 maggio hanno qualche idea su come assicurare un Governo al Paese. Per ora, a giudicare dalle dichiarazioni dei .giorni scorsi, siamo ancora ...

Consultazioni - Padellaro : "Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella" : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , La7 , dice la sua: "Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è ...

Di Maio - Salvini e Berlusconi - possibile un accordo : tutti i temi su cui i tre sono d’accordo : I temi su cui MoVimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia sono d'accordo (stando ai loro programmi) sono molti e un'intesa programmatica di governo è possibile. Secondo uno studio realizzato da Reti, solo in 12 temi su 50 c'è completa divergenza tra le tre forze politiche guidate da Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.Continua a leggere

Consultazioni : Salvini-Di Maio - alleanza in vista? : Oggi il Parlamento si accinge a completare gli uffici di presidenza e prendono il via le Consultazioni per la formazione del nuovo governo. L’incognita, consegnata dalle urne del 4 marzo, è: con quale maggioranza? Anche per effetto della proporzionalità introdotta dalla legge elettorale nessuno schieramento ha i numeri di una propria maggioranza. La coalizione di centrodestra è risultata la più votata, mentre il primo partito, in ...

Consultazioni - Padellaro : “Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella” : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) dice la sua: “Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è un asse consolidato e non arriveranno da Mattarella impreparati” L'articolo Consultazioni, Padellaro: “Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - domani al via le consultazioni. Salvini : no a Di Maio premier | : Gli esponenti politici dei diversi schieramenti sono attesi al Quirinale il 4 e il 5 aprile, per un confronto con Mattarella. Tra M5s e Lega ancora braccio di ferro su premiership. Possibile ...

DALLA CINA/ Lao Xi : consigli a Di Maio e Salvini per non fare la fine di Robespierre : In CINA c'è preoccupazione per il prossimo governo M5s: non avendo né grandi idee né un progetto realistico perseguibile, fallirà, al prezzo di spargere violenza nel paese. LAO XI(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e il piano B per rivotare nel 2019, di A. Del DucaDIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e Di Maio per tornare al voto, di A. Fanna

Voci di un possibile incontro diretto tra Di Maio e Salvini subito prima dell'inizio delle consultazioni : L'attesa più grande è per l'incontro - forse il 4 o 5 aprile - tra il leader del centrodestra e il candidato premier cinquestelle. Proseguono fitti i contatti, per ora solo telefonici, tra i due -