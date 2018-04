Salute | fine vita dei neonati | tra accanimento terapeutico e cure palliative 

“Sapeva di essere alla fine - quella cosa alla testa…”. Frizzi - l’ultima triste verità : una condizione di Salute terribile. È Alfonso Signorini a rivelare tutto : “Ecco Fabrizio cosa ha scelto di fare nei suoi ultimi giorni” : Stava male, lo sapevamo. Il malore improvviso prima della trasmissione, poi il ricovero e infine il ritorno in tv. Ma chi seguiva Fabrizio Frizzi ogni sera a L’Eredità lo vedeva bene che le sue condizioni erano ancora incerte. Tuttavia il conduttore non ha mai mollato neanche per un secondo, il lavoro gli dava grinta e a casa c’erano due splendide creature che lo aspettavano, la moglie Carlotta e la figlia Stella che dal 26 marzo devono ...