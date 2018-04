Salerno | morto 42enne albanese | carabiniere gli ha sparato al torace “Colpo partito

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) Stava scappando a piedi dopo l’inseguimento in auto, quando è stato colpito alda undella Compagnia di Battipaglia. E’la mattina del 3 aprile T.J.,di 42 anni, dopo una notte passata in ospedale. Secondo la ricostruzione fornita dall’Ansa, il militare haaccidentalmente. Stava seguendo l’uomo a piedi quando quest’ultimo si è girato all’improvviso nella sua direzione. A quel punto il carabinieri, buttandosi a terra, ha fattoinvolontariamente un colpo che ha raggiunto il fuggiasco al. L’episodio è accaduto la sera del 2 aprile nel Salernitano, sull’autostrada A2, direzione sud. Una Fiat Croma rubata e segnalata come auto utilizzata per furti in abitazione, con a bordo tre persone tra cui l’, è stata individuata dai carabinieri sulla SS 18, uscita Pontecagnano. I tre ...