Ryan Reynolds | risposta epica sul divorzio con Blake Lively

Ryan Reynolds ha preparato una torta per Blake Lively a San Valentino : Ryan Reynolds ha messo le mani in pasta per la sua Blake Lively! Se San Valentino vuol dire preparare una sorpresa speciale per il proprio amore, l’attore ha raggiunto l’obbiettivo facendo una torta. Ryan ha postato la sua creazione su Instagram: una cascata di fragole che formano un cuore. I baked this cake for my wife. The icing is glue, ‘cause I’m not a scientist. A post shared by Ryan Reynolds (@vancityReynolds) on Feb ...