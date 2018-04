Il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate starebbe indagando sulle dichiarazioni di Roger Stone, ex consigliere e manager della campagna di Trump, che afferma di avere incontrato a cena nell'agosto 2016 il fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Lo riporta il Wall Street Journal, Il quotidiano ricorda come proprio nel 2016 Wikileaks pubblicò migliaia di documenti che danneggiarono Hillary Clinton. Documenti che per gli 007 Usa provenivano da agenti russi.(Di martedì 3 aprile 2018)

