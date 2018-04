Russiagate | prima condanna | 30 giorni all' avvocato Alex van der Zwaan

Russiagate - emessa la prima condanna : 30 giorni di prigione e 20mila dollari di multa per l’avvocato Alex van der Zwaan : Trenta giorni di prigione e 20mila dollari di multa. La prima condanna nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate è per l’avvocato olandese Alex van der Zwaan, colpevole di aver mentito agli investigatori federali sui suoi rapporti con Rick Gates, ex collaboratore di Donald Trump. Come riportato dal network americano Abc, prima che venisse pronunciata la sentenza van der Zwaan ha ammesso nuovamente i propri errori: “Quello ...