Russiagate | emessa la prima condanna | 30 giorni di prigione e 20mila dollari di multa per

(Di martedì 3 aprile 2018) Trentadidi. Lanell’ambito dell’inchiesta sulè per l’avvocato olandese Alex van der Zwaan, colpevole di aver mentito agli investigatori federali sui suoi rapporti con Rick Gates, ex collaboratore di Donald Trump. Come riportato dal network americano Abc,che venisse pronunciata la sentenza van der Zwaan ha ammesso nuovamente i propri errori: “Quello che ho fatto è sbagliato”. L’avvocato, che lavora in un noto studio legale di New York, era accusato di aver mentito all’Fbi e di non aver fornito i documenti richiesti dal procuratore speciale Robert Mueller. L’inchiesta sui legami tra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia è ora a un punto di svolta. A ottobre 2017 Paul Manafort, l’ex manager della campagna elettorale del tycoon, e l’uomo ...