“Run Smile Live Hand” | il progetto dell’Associazione “La Mano del Bambino” alla Milano

(Di martedì 3 aprile 2018) Promuovere attività formative e informative per trasmettere un messaggio preciso: la tempestiva cura e riabilitazione delle lesioni (400 casi ogni 100.000 abitanti) e malformazioni (1 bimbo su 1.500 nati) a carico delle mani nei bambini può favorire il recupero integrale dell’arto. Sono gli obiettivi delcon cui l’Associazione “Ladel, nata nel 2008 per colmare una lacuna importante su queste condizioni, partecipa per il quinto anno consecutivoEA7 Emporio ArmaniMarathon, prevista per domenica 8 aprile. Il grande evento sportivo, che ogni anno trasforma il capoluogo lombardo in un lungo percorso podistico per runners professionisti e amatoriali, grazie al charity program dal motto “Corri, dona, vinci” nel 2017 ha visto presenti quasi 100 Onlus, con una raccolta fondi complessiva di 1 milione e mezzo di euro. A correre come ...