Rosa Perrotta all’Isola fa un’ammissione su Pietro Tartaglione

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini contro Rosa Perrotta - ecco il motivo Video : Un consueto appuntamento dedicato alla tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, giunto quasi al termine. Di recente, due naufraghe, cioè #Alessia Mancini e #Rosa Perrotta sono state protagoniste dell’ennesimo litigio. L’ex tronista e Bianca Atzei si sono riappacificate Come ben sanno i telespettatori, la settimana appena trascorsa in Honduras, è stata caratterizzata dai toni accesi, perchè Franco Terlizzi ...

“Sai che ha detto?”. Isola - l’inaspettata rivelazione di Alessia Mancini. L’ex velina spiffera tutto alla nemica Elena Morali e mette in mezzo anche Rosa Perrotta. Le parole choc dei naufraghi : Siamo agli sgoccioli di questa edizione de ”L’Isola dei famosi”, che ha riscosso un grande successo e ottimi ascolti. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, con i pungenti interventi degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sta giungendo alla fine e tutti i fan sono curiosi di scoprire chi arriverà alla finale, concorrendo quindi per la vittoria. A pochi giorni dall’ultimo scontro fra Rosa Perrotta e ...

Alessia Mancini / Lo scontro con Rosa Perrotta e la confessione shock (Isola dei famosi 2018) : Alessia Mancini all'Isola dei famosi si scontra ancora con Rosa Perrotta, a causa di una presunta ingiustizia nella divisione delle porzioni di cibo. Ecco le sue parole.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Isola dei Famosi : il pensiero di Rosa Perrotta per Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta pensa al fidanzato all’Isola dei Famosi: il pensiero speciale per Pietro Tartaglione Non manca tanto alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi eppure, oggi, la malinconia sembra aver avuto la meglio su alcuni naufraghi. Tra questi, nello specifico, c’era anche Rosa Perrotta che, apparsa giù di morale, ha confidato ai suoi compagni […] L'articolo Isola dei Famosi: il pensiero di Rosa Perrotta per ...

Alessia Mancini si confida con Elena Morali : il segreto che turba Rosa Perrotta : Alessia Mancini si confida con Elena Morali a telecamere spente: la reazione di Rosa Perrotta L’Isola dei Famosi è quasi giunta alla fine ma, nonostante tutto, i litigi tra i naufraghi sembrano destinati a non placarsi facilmente. Questa volta, come mostrato oggi durante il day time, le protagoniste dell’ultimo intrigo sono state Elena Morali, Alessia […] L'articolo Alessia Mancini si confida con Elena Morali: il segreto che ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini durissima con Rosa Perrotta : "Mi viene il vomito" : Non sono di certo giorni facili questi all'Isola dei Famosi, dopo l'abbandono di Franco Terlizzi e la stanchezza che inizia a farsi sentire, tra i naufraghi c'è un po'di tensione.E le protagoniste di discussioni, accesi battibecchi e litigi sono principalmente le naufraghe. Ma se da una parte Rosa Perrotta e Bianca Atzei sono riuscite ad avvicinarsi e a comprendersi, dall'altra Rosa e Alessia Mancini non si sopportano proprio. Neanche un giorno ...

ELENA MORALI/ Crescono le liti e perde anche la fiducia di Rosa Perrotta (L’Isola dei famosi 2018) : ELENA MORALI non sta avendo vita facile all'Isola dei famosi 2018, in seguito agli ultimi scontri. Inoltre, sembra aver perso la fiducia di Rosa Perrotta(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Rosa Perrotta/ Nel suo mirino Bianca Atzei. Sodalizio finito con Elena? (Isola dei famosi 2018) : Rosa Perrotta è di nuovo fra i Naufraghi dell'Isola dei famosi 2018. Nel suo mirino è recentemente finita Bianca Atzei. Rapporto incrinato con Elena Morali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:56:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini contro Rosa Perrotta - ecco il motivo : Un consueto appuntamento dedicato alla tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi 2018”, giunto quasi al termine. Di recente, due naufraghe, cioè Alessia Mancini e Rosa Perrotta sono state protagoniste dell’ennesimo litigio. L’ex tronista e Bianca Atzei si sono riappacificate Come ben sanno i telespettatori, la settimana appena trascorsa in Honduras, è stata caratterizzata dai toni accesi, perchè Franco Terlizzi è stato ...

Nino Formicola/ Gaspare non convinto di Rosa Perrotta (Isola dei famosi 2018) : Nino Formicola, noto come Gaspare, si gode gli ultimi giorni all'Isola dei famosi 2018, fra arrabbiature evitate e una giornata a Isla Bonita grazie ad Alessia Mancini(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 05:04:00 GMT)

Rosa Perrotta e Bianca Atzei amiche : Alessia Mancini attacca l’ex tronista : L’Isola dei Famosi: Rosa Perrotta e Bianca Atzei sono diventate amiche, scoppia una nuova lite con Alessia Mancini Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi ha cambiato gli equilibri del gruppo. Dopo i primi giorni di scontro (durante i quali Elena e Rosa hanno addirittura rifiutato il cibo pescato dagli altri), […] L'articolo Rosa Perrotta e Bianca Atzei amiche: Alessia Mancini attacca l’ex tronista ...

Isola dei Famosi 2018/ Elena Morali e Rosa Perrotta - piovono critiche : "Penose - fuori dal gioco!" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: momento molto difficile per Amaurys Perez. Dal corna-gate alla lite con Franco Terlizzi: la moglie Angela Rende torna a svelarsi(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Isola dei Famosi : il gesto di Amaurys che spiazza Rosa Perrotta : Isola dei Famosi, il gesto di Amaurys per Rosa Perrotta: l’ex tronista rimane spiazzata ma poi apprezza Dopo la diretta di martedì sera all’Isola dei Famosi gli equilibri sembravano essere saltati. Uno dei naufraghi a prendere una posizione netta contro il rientro di Rosa Perrotta ed Elena Morali (ma soprattutto contro le loro dichiarazioni) era […] L'articolo Isola dei Famosi: il gesto di Amaurys che spiazza Rosa Perrotta ...

L’Isola dei Famosi : Pietro Tartaglione difende Rosa Perrotta : Pietro Tartaglione prende le difese di Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi Mara Venier durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha chiesto a Elena Morali e Rosa Perrotta cosa avessero fatto nella loro vita per permettersi di attaccare Alessia Mancini e un sapiente uomo di spettacolo come Nino Formicola. Elena Morali ha partecipato a La Pupa e il Secchione su Italia1, è diventata famosa per una storia d’amore con ...