Romina Carrisi | confessioni sulla scomparsa di Ylenia e sui figli della Lecciso

“Cambio vita - cosa farò”. Romina Carrisi - la ricordate? La figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso : la sua scelta è stata molto apprezzata in famiglia - ma quei dettagli sul rapporto con i figli della Lecciso… : Ricordate Romina Carrisi Power?La figlia di AlBano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato a 360 gradi della sua vita. Romina – dopo aver compiuto 30 anni – ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e di occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. La figlia di ...

Romina Carrisi Power : "Jasmine e Al Bano jr? Miei fratelli - ridiamo tanto" : Romina Carrisi Power, figlia di Al Bano e Romina, si confessa in una rara e sofferta intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola domani, 4 aprile 2018.prosegui la letturaRomina Carrisi Power: "Jasmine e Al Bano jr? Miei fratelli, ridiamo tanto" pubblicato su Gossipblog.it 03 aprile 2018 17:18.

Romina Power torna a Cellino San Marco : passerà la Pasqua con Al Bano Carrisi? Video : In queste ultime settimane Al Bano sta viaggiando molto [Video] per impegni lavorativi. Dopo aver terminato la sua penultima tournée con Romina, il cantautore si sta dedicando molto a The Voice of Italy. Il talent che viene trasmesso tutti i giovedì su Rai Due gli sta dando tantissime soddisfazioni e soprattutto emozioni. Infatti, nella prima puntata andata in onda la settimana scorsa, quando ha visto esibire una giovane che ha lo stesso nome ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ La verità sul loro rapporto : ecco cosa succede dietro le quinte… : Al Bano Carrisi e Romina Power, la verità sul loro rapporto "d'amore": ecco cosa succede dietro le quinte... (e siamo sicuri che non vi piacerà scoprirlo!).(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:03:00 GMT)

Nipote per Al Bano e Romina Power / Cristel Carrisi è incinta : il cantante conferma - "sarò un nonno magico" : Le promesse di Al Bano e Romina Power in attesa del loro primo Nipote: la famiglia sarà finalmente tutta riunita a Cellino San Marco? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:05:00 GMT)

Al Bano e Romina Power diventano nonni : nasce a maggio il figlio di Cristel Carrisi : Il primo nipote non si scorda mai. Così si potrebbe sintetizzare l’esperienza che Al Bano Carrisi, arcinoto cantante pugliese, si appresta a vivere: la figlia Cristel, nata dal matrimonio con Romina Power, è incinta del suo primo figlio che, appunto, è anche il primo nipote di Al Bano (e della ex consorte americana, ovviamente). LEGGI: Al Bano: “Vi racconto chi è la donna della mia vita e perché” Al Bano nonno ...

Al Bano Carrisi e Romina Power fanno uno 'sfregio' a Loredana Lecciso - eccolo Video : La telenovela che ha come protagonisti Al Bano, Romina e Loredana [Video] continua ancora a suscitare interesse da parte dei telespettatori. E mentre la Lecciso rilasciava una clamorosa intervista a Barbara D'Urso, la storica coppia si esibiva in quel di Berlino. E a distanza di qualche mese, i due artisti hanno fatto qualcosa che sicuramente avra' fatto irritare l'ex soubrette salentina. Di cosa si tratta? Nei paragrafi successivi troverete ...

