Roma | Rubano bici del bike sharing ma allarme blocca le ruote

romadailynews

: Roma, rubano bici del bike sharing ma scatta l'allarme: arrestati - ItaliaNEWS : Roma, rubano bici del bike sharing ma scatta l'allarme: arrestati - FalvoGianluca : RT @rep_roma: Roma, rubano bici del bike sharing ma scatta l'allarme: arrestati [news aggiornata alle 09:48] - battaglia_persa : RT @rep_roma: Roma, rubano bici del bike sharing ma scatta l'allarme: arrestati [news aggiornata alle 09:48] -

(Di martedì 3 aprile 2018)– Due cittadini marocchini, di 27 e 35 anni, irregolari in Italia e con precedenti sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di. Le accuse sono di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri sera, i malviventi hanno manomesso il dispositivo di sicurezza di unacletta del noleggio. E si sono allontanati in sella alla stessa lungo via di Santa Maria in Cosmed in direzione Bocca della Verità. I due, però, non avevano fatto i conti con il sistema diin remoto. Che hato improvvisamente ledellacletta, scaraventandoli a terra. Dove sono stati trovati dai Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto a seguito della segnalazione di un passante giunta al 112. I ladri maldestri sono stati subitoti. Nelle loro tasche i Carabinieri hanno ...