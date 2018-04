Roma | Raggi gestirà direttamente III Municipio

Oltraggiato con una svastica monumento simbolo della Resistenza a Roma : Condanna da parte della sindaca Virginia Raggi e del governatore Nicola Zingaretti per la svastica sul monumento alle vittime del rastrellamento del Quadraro, borgata simbolo della Resistenza a Roma. "Un gesto orribile che offende al memoria", ha detto la sindaca mentre il presidente della Regione ha definito il gesto "vergognoso".La scoperta ieri quando sono subito scattate le indagini con i rilievi effettuati dalla polizia scientifica e le ...

Di Maio - un po' capo politico un po' premier (pur non essendolo) - incontra Raggi e i consiglieri : "Roma Capitale nell'agenda di governo" : Sembra quasi che, nella sala degli Arazzi del Campidoglio, Luigi Di Maio si muova da premier. Prima della pausa pasquale il capo politico grillino ha incontrato Virginia Raggi e i consiglieri M5s. In questi giorni di attesa e di difficili trattative per formare il governo e prima ancora che inizino le consultazioni al Quirinale, l'aspirante premier grillino scrive e riscrivere il programma da presentare al capo dello Stato. Nei fatti un'agenda ...

Raggi vede Di Maio - più poteri a Roma : ANSA, - Roma, 30 MAR - Dare più poteri a Roma, in modo che abbia lo stesso riconoscimento di capitali mondiali come Londra, Parigi e Nyc. Questo, a quanto si apprende, il tema principale dell'incontro ...

Roma - Campidoglio - vertice Di Maio-Raggi : "Più poteri per la Capitale" : Il confronto richiesto dalla sindaca ha riguardato l'approvazione dei decreti attuativi della legge che prevede più autonomia e più poteri per la città. E lo...

Roma - 'guerra' a 5 Stelle : ira Raggi : "Basta liti" tra l'assessore uscente al Commercio Adriano Meloni e il consigliere M5S Andrea Coia che - dopo gli screzi dei mesi passati culminati nel 'caso Coidicine' , espressione usata da Meloni ...

ePrix di Roma - parla la Raggi : Il prossimo 14 aprile tutti i riflettori saranno puntati su Roma, la cui bellezza sarà diffusa in ogni parte del mondo e Raggiungerà circa 20 milioni di persone in tutto il mondo". Scarica qui il ...

Roma - Raggi annuncia l'arrivo della macchina tappabuche : 'Dopo l'eccezionale ondata di maltempo stiamo lavorando senza sosta per riparare le strade della nostra città. E per farlo più velocemente abbiamo messo in funzione la macchina tappabuche'. Lo scrive ...

Raggi : Ponte Roma-Formia messo a dura prova : Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un post su Facebook. “Vi voglio aggiornare sulla messa in sicurezza del Ponte ferroviario della linea Roma-Formia, a Falcognana, nel Municipio IX. Il continuo passaggio dei mezzi pesanti lungo la via Ardeatina, nonostante il divieto nel tratto sottostante il Ponte, lo sta mettendo a dura prova. E secondo Rete ferroviaria italiana l’intervento ...

MONETINE FONTANA DI TREVI DA APRILE AL COMUNE DI Roma?/ Ultime notizie : Raggi - "destinate alla solidarietà" : MONETINE nella FONTANA di TREVI da APRILE al COMUNE di ROMA? La proroga dell'ultimo minuto del Campidoglio: resteranno alla Caritas almeno per tutto il 2018.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Raggi : più poteri a Roma Capitale - con Di Maio premier priorità : Roma, , askanews, - "Lo spostamento dei ministeri fuori da Roma è assolutamente un'ipotesi balorda. Rilevo invece che dopo oltre un anno e mezzo che chiedo a nome di tutti gli italiani che Roma ...

Pd Roma : Raggi dovrebbe accogliere iniziativa Tappami e istituire albo volontari : Roma – Pd Roma: solo 40 gli interventi compiuti sui migliaia promessi Roma – Di seguito la nota del Pd Roma. “Virginia Raggi assomiglia sempre... L'articolo Pd Roma: Raggi dovrebbe accogliere iniziativa Tappami e istituire albo volontari proviene da Roma Daily News.

Giro d’Italia 2018 - il percorso ai raggi X : tutte le 21 tappe e le date. Salite infernali - torna lo Zoncolan - 2 cronometro e arrivo a Roma : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa incomincerà il proprio viaggio in Israele, per la prima volta una grande corsa a tappa scatterà fuori dall’Europa. Si entra nella storia, ancora una volta l’evento organizzato da RCS Sport si preannuncia spettacolare e avvincente con tanti campioni al via e un percorso molto affascinante e impegnativo. Le prime tre tappe all’estero non ...