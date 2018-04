Roma | Ladri si rifugiano in un campo rom | arrestati

Nomadi coprono 4 ladri - sassate e bottigliate alla polizia a Roma. Salvini : «'Lavorano' anche a Pasqua - pronta una pacifica ruspa» : Auto della polizia prese a sassate e bottigliate, agenti accerchiati e picchiati e colpiti anche con gli stendini dalle donne: una notte da dimenticare, quella tra sabato e domenica nel campo Nomadi...

Roma : Arrestata la ‘Regina dei ladri di appartamenti’ : La donna, 35enne, aveva due false identità collegate alle quali risultano condanne per oltre 25 anni di reclusione – Roma – La ‘regina’ dei topi... L'articolo Roma: Arrestata la ‘Regina dei ladri di appartamenti’ proviene da Roma Daily News.

Roma - in manette la 'Regina' dei ladri d'appartamento : E' finita la prolifica carriera della "Regina" dei topi d'appartamento della Capitale , una ragazza romena di 35 anni domiciliata nel campo nomadi di via Cesare Lombroso a Roma . La donna è stata ...

Roma - due ladri armati assaltano e rapinano supermercato : clienti in ostaggio : Due individui armati di pistola hanno messo a segno un colpo nel supermercato Todis di via Federico Delpino, a Centocelle. La rapina è accaduta verso l'orario di chiusura serale quando all'interno c'...

Roma - ragazza sola in casa - arrivano i ladri : caccia alla 'banda del tè' : caccia alla 'banda del tè'. E' stata soprannominata così la gang di ladri che da qualche tempo colpisce in zona Fregene, verso metà pomeriggio, proprio all'ora del te. L'ultima vittima è una ragazzina ...

Roma - ladri indisturbati nella villa di De Benedetti e Paola Ferrari : furto da 100mila euro : Se non fosse stato per le telecamere di sicurezza e il disordine trovato in un secondo momento dalla donna di servizio nessuno si sarebbe accorto dei ladri "fantasma" penetrati nella villa sulla via ...

Roma - notte da incubo in casa di Paola Ferrari e Marco De Benedetti : ladri fuggono con 100 mila euro : notte da incubo nella villa Romana sull'Appia di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. Quattro ladri sono entrati in casa dal giardino intorno alle 19:45 di sabato sera. Conoscevano molto bene il...

Roma - rubavano auto di lusso utilizzando un vecchio Nokia. Presi due ladri : La coppia era riuscita a trasformare il vecchio cellulare in un decoder dei codici di accensione di auto di lusso

Roma - ladri con passamontagna rapinano ristoranti e bar : paura al Portuense : Via Crispigni, quartiere Portuense. Due rapinatori con i passamontagna calati sul viso fanno irruzione nel ristorante Sapori di casa. Sono da poco passate le 22 di sabato 10 febbraio e il locale è ...

Roma - dai ladri ai vandali di bici : Gobee dice addio all'Italia : Sono state gettate nel Tevere, danneggiate senza ragione, abbandonate per strada o rubate. Alla fine su 185 biciclette con cui a dicembre era iniziato il servizio di bike sharing libero, ne sono state ...

“Fast and Furious” alla Romana. Ladri d’auto inseguiti e arrestati dai carabinieri : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno scoperto una banda di Ladri – ricettatori composta da 4 romani di età compresa tra 28 e 45 anni, due dei quali incensurati, che avevano la loro base logistica in un garage di Cinecittà. La scorsa notte, i militari, nel corso dei quotidiani servizi di […] L'articolo “Fast and Furious” alla romana. Ladri d’auto inseguiti e arrestati dai ...