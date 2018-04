Roma | dopo il pic nic di Pasquetta nei parchi è la devastazione

Migranti - dopo Parigi tocca a Tel Aviv : Roma punta sulla linea dura : dopo ?l?invasione? non concordata a Bardonecchia, ora anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu prova a fare lo sgambetto all?Italia. Niente di premeditato, solo qualcosa...

Scontro tra Roma e Parigi dopo il blitz dei doganieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini che ieri hanno portato a smantellare la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un cittadino marocchino residente in Italia è stato ...

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Roma che ieri hanno portato a smantellare con un blitz la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un ...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano straordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

Elisabetta Canalis - dopo Sanremo Young - passeggiate Romantiche a Roma : Infatti, dopo la nascita della piccola Skyler Eva, nel settembre del 2015, la bella attrice sarda si è affacciata al mondo dell'imprenditoria insieme all'amica Maddalena Corvaglia, con la quale aveva ...

Perotti : 'Dopo la Roma tornerò al Boca' : Abbiamo una squadra che può vincere la Coppa del Mondo' . , In collaborazione con Italpress , Tags: Roma , Perotti Tutte le notizie di Roma

Terrorismo - rafforzata sicurezza a Roma dopo la segnalazione dalla Tunisia : La segnalazione, che Tgcom24 era stato in grado di anticipare , ha portato a un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza nella Capitale, già elevate per l'allarme Terrorismo internazionale. ...

Terrorismo - rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione da Tunisi : L'allerta nella Settimana Santa arriva dopo la notizia contenuta in una lettera anonima recapitata alla nostra ambasciata a Tunici relativa all'intenzione di un maghrebino di compiere un attentato in Italia. L'uomo è stato più volte fermato per spaccio.

Allerta terrorismo a Roma : caccia a tunisino dopo lettera anonima : La missiva è stata indirizzata all'ambasciata italiana a Tunisi. Falso allarme bomba a La Rinascente nella capitale - Massima Allerta terrorismo a Roma nella Settimana Santa, soprattutto dopo la ...

Roma - allerta terrorismo a Pasqua dopo lettera anonima : caccia a un tunisino : Seganalazione all'ambasciata italiana a Tunisi: Atef Mathlouthi, ritenuto appartenente al Daesh, potrebbe compiere attentati nel centro della Capitale

Roma - è allarme terrorismo dopo una lettera anonima : caccia a un tunisino : Si chiama Atef Mathlouthi, ha 41 anni e precedente per spaccio di droga. Avrebbe manifestato l’intenzione di compiere una serie di attentati nel centro della Capitale

A Roma sorveglianza rafforzata dopo segnalazione del tunisino : Prima una lettera anonima, che denunciava una possibile minaccia terroristica in Italia, sottolineando come un cittadino tunisino legato al sedicente Stato islamico , Isis, si stesse preparando a ...

Terrorismo - rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione arrivata da Tunisi : Terrorismo, rafforzata la sicurezza a Roma dopo la segnalazione arrivata da Tunisi L’allerta nella Settimana Santa arriva dopo la notizia di una lettera anonima recapitata a Tunisi che riguarda una “intenzionalità terroristica” di un maghrebino più volte arrestato nel nostro Paese per spaccio. Continua a leggere