Roma | controlli a tappeto della Polizia in campo nomadi via dei Giordani

Scontro diplomatico tra Roma e Parigi. La Francia : stop ai controlli a Bardonecchia : Il ministro francese dei Conti Pubblici ribadisce che i doganieri non hanno fatto nulla di illegale. 'l'Italia è una nazione sorella, se serve rivedremo gli accordi'. Minniti: 'd'ora in poi ...

Roma : Polizia impegnata in controlli su territorio e verifica stabili occupati : Roma – controllo in un edificio in via Vittorio Amedeo II Roma – Polizia di Stato impegnata in servizi straordinari per il controllo del territorio,... L'articolo Roma: Polizia impegnata in controlli su territorio e verifica stabili occupati proviene da Roma Daily News.

Roma : controlli serrati dei vigili a piazza Vittorio. Tanti documenti irregolari : Roma – grande lavoro per i vigili impegnati questa mattina a piazza Vittorio Roma – Questa mattina la Polizia locale di Roma Capitale ha trovato... L'articolo Roma: controlli serrati dei vigili a piazza Vittorio. Tanti documenti irregolari proviene da Roma Daily News.

Roma. Caccia a Mathlouthi Atef : rafforzati controlli su 400 obiettivi : Oggi nella Giornata delle Palme, Roma fa i conti con la notizia del tunisino di 42 anni presunto terrorista pronto

Roma. Controlli antiborseggio : arrestate 12 persone : I Controlli antiborseggio da parte dei Carabinieri Comando Provinciale di Roma lungo le vie dello shopping, nei pressi dei centri commerciali e delle fermate metropolitane... L'articolo Roma. Controlli antiborseggio: arrestate 12 persone proviene da Roma Daily News.

Roma - Approvato Regolamento Farmer's Market - Filiera corta e controlli - Romait - : ... portiamo davvero la campagna Romana dentro la città e compiamo un'azione di ricucitura tra centro e agro Romano che si tradurrà in tutela del territorio, delle sue produzioni e dell'economia delle ...

Roma-Shakhtar Donetsk - controlli vicino all’Olimpico : Scattano da oggi, in vista dell’incontro di calcio Roma-Shakhtar Donetsk, i controlli e i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine, sia vicino allo stadio che nelle zone della movida scattano da oggi: è stato deciso al Tavolo tecnico che si è tenuto in questura a Roma, presieduto dal questore Guido Marino, per esaminare, nel dettaglio, le misure di sicurezza per l’incontro di calcio, valevole per la Uefa Champions League, ...

Roma : controlli in zona Cassia - 5 persone denunciate : Roma: denunciate 5 persone nel corso di controlli effettuati dai Carabinieri in zona Cassia Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un cittadino italiano poiché trovato in... L'articolo Roma: controlli in zona Cassia, 5 persone denunciate su Roma Daily News.

Roma. Taxi abusivi : controlli a tappeto : Multe a 41 Taxi irregolari, ritirate 15 carte di circolazione ed anche un sequestro. Questo il risultato dei controlli a

Roma : retata dei vigili contro taxi fuori regola. Controlli serrati : Roma – operazione della Polizia Locale per contrastare irregolarità trasporto pubblico Roma – Multati 41 taxi irregolari. Ritirate 15 carte di circolazione ed effettuato un... L'articolo Roma: retata dei vigili contro taxi fuori regola. controlli serrati su Roma Daily News.

Roma : controlli in zona Colosseo - oltre 60.000 euro di sanzioni : Roma: operazione antidegrado in zona Colosseo-Fori Imperiali, oltre 60.000 euro di sanzioni Roma – I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito un’importante attività. Azione... L'articolo Roma: controlli in zona Colosseo, oltre 60.000 euro di sanzioni su Roma Daily News.

Roma : Carabinieri - controlli antidroga ad Ostia : Ostia, i Carabinieri hanno effettuato controlli antidroga nell’ex colonia Vittoria Emanuele Roma – controlli antidroga dei Carabinieri ad Ostia. Setacciata questa mattina l’ex Colonia Vittorio... L'articolo Roma: Carabinieri, controlli antidroga ad Ostia su Roma Daily News.

Casa a Spada - il prefetto di Roma : «Sbigottita - ora i controlli» : Questa notizia mi lascia sbigottita, una Casa popolare a uno Spada, con precedenti... Abbiamo avviato subito le nostre verifiche. Però mi lasci dire una cosa. Al di là di come...

Roma - casa popolare a Spada - il prefetto : «Sbigottita dalla scelta fatta dal Comune - ora i controlli» L'anteprima sul Messaggero Digital : Questa notizia mi lascia sbigottita, una casa popolare a uno Spada, con precedenti... Abbiamo avviato subito le nostre verifiche. Però mi lasci dire una cosa. Al di là di come...