Roma | Aveva droga e denaro falso | arrestato

Salva figlia di 3 anni - ma muore annegato : bimba aveva attivato retRomarcia auto per sbaglio : La tragedia è avvenuta domenica nello Stato USA di Indianapolis. La bimba era da sola in auto, quando si è messa a giocare con la leva del cambio. Il papà stava parlando con un amico ed insieme a quest'ultimo è riuscito a Salvare la piccola. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Fabrizio Frizzi è morto a Roma - aveva 60 anni : L’annuncio della famiglia del conduttore. Era stato ricoverato in ospedale al Sant’Andrea per un’emorragia cerebrale

Roma : Avevano materiale da scasso - due arrestati : Roma: arrestati due pregiudicati, uno era ai domiciliari Roma – Dopo essere state trovate in possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, due persone sono... L'articolo Roma: Avevano materiale da scasso, due arrestati proviene da Roma Daily News.

Roma : arrestati due nomadi - avevano tentato di investire due militari : I due malviventi non si erano fermati a un posto di blocco. Nel difendersi uno dei due militari ha ferito due passanti, madre e figlia, non in pericolo di vita - I carabinieri del comando provnciale ...

Roma - arrestati dai carabinieri i due fuggitivi che avevano forzato il posto di blocco a Monteverde : I due uomini erano a bordo dell'auto che ieri sera non si fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si tratta di due nomadi di origini campane. L'accusa tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Aveva avuto un rapporto con l'alunna 15enne : torna libero il professore del Liceo Massimo di Roma : Dopo undici giorni di carcere e cinquanta giorni agli arresti domiciliari, torna libero Massimo De Angelis, cinquantatreenne professore di Lettere del Liceo Massimo che era stato accusato di "aver plasmato la volontà" di una sua alunna quindicenne, spingendola ad appartarsi con lui per consumare un rapporto sessuale.A riportare la notizia è la Cronaca di Roma del Corriere della Sera, citando le motivazioni che hanno portato il ...

Roma - va dalla moglie che ha partorito : si butta dal terrazzo dell'ospedale e muore : aveva perso il lavoro : Un uomo di 44 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'ospedale Fatebenefratelli, all'isola Tiberina, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trastevere, i...

Choc nel calcio : morto Davide Astori - capitano della Fiorentina ed ex Roma. Aveva 31 anni - il club : «Un malore» : Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra....

Morto a Roma Carlo Ripa di Meana : “uomo politico e di cultura ambientalista” - aveva 89 anni : E’ Morto all’età di 89 anni in un ospedale Romano Carlo Ripa di Meana. A darne notizia è il figlio Andrea in una telefonata all’ANSA. “A meno di due mesi dalla scomparsa dell’adorata moglie Marina si è spento oggi pomeriggio”, dice il figlio che ricorda come il padre Carlo è stato “uomo politico e di cultura socialista e ambientalista, parlamentare, ministro della Repubblica, presidente della ...

Neve a Roma - sui social spopola l’hashtag #passameersale ispirato alla canzone di Luca Barbarossa : “L’aveva predetto” : “Passame er sale” è il brano che Luca Barbarossa ha presentato al Festival di Sanremo meno di un mese fa. Ma da 24 ore è anche uno degli hashtag più usati per scherzare sulla nevicata a Roma. C’è chi dice che “Barbarossa aveva predetto questa Neve” e chi invece lo accusa di “aver portato sfortuna” ma c’è anche chi cerca di sdrammatizzare: “Dite che se ascolto tutto il giorno ‘Passame er ...

Roma - condanna per il disturbatore tv Niki Giusino : aveva rubato cosmetici in un centro commerciale : condanna a 6 mesi di reclusione per il disturbatore televisivo, Niki Giusino, accusato di aver rubato prodotti cosmetici, farmaci generici e prodotti di cartoleria per un valore di oltre 500 euro nel ...

Roma : aveva in casa droga e un fucile - arrestato : Frascati: aveva in casa droga e un fucile, arrestato un 52enne Romano Roma – I Carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato un 52enne Romano al... L'articolo Roma: aveva in casa droga e un fucile, arrestato su Roma Daily News.

“Favino a Sanremo? Semplicemente penoso”. L’attacco a sorpresa dopo il monologo dell’attore Romano che aveva emozionato l’Italia. A parlare lui - che non è certo uno sconosciuto. Scontatissima la polemica social : Uno dei momenti destinati sicuramente a passare alla storia (televisiva) di questo Festival di Sanremo 2018, insieme alla vittoria del duo Meta-Moro, al sorriso contagioso di Michelle Hunziker e alle canzoni di Claudio Baglioni. Parliamo, ovviamente, del monologo di Pierfrancesco Favino che dopo essere rimasto un po’ in sordina nel corso delle prime puntate della kermesse canora, ha tirato fuori il più classico degli assi dalla ...

David Zard - morto a Roma il produttore discografico : aveva 75 anni : È morto a Roma David Zard, produttore discografico italiano e organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni. Si è spento intorno alle 13 all'ospedale...