Roche | via libera a vendita Alecensa in Svizzera

Via MaRochetti-Zara dieci nuovi autovelox accesi da settembre : Saranno attivati a settembre, progressivamente, i dieci nuovi autovelox che il Comune intende installare in altrettante zone della città. La filosofia è sempre quella: cercare di ridurre gli incidenti stradali dovuti all'eccesso di velocità, anche se è indubbio che gli autovelox soprattutto nei primi mesi di accensione fruttano parecchie migliaia di euro in termini di multe. Basti pensare che nei primi mesi di installazione fioccavano una ...