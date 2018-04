“Riverdale” | c’è un segreto dietro al bacio tra Cheryl e Toni | che ti farà passare ogni

news.mtv

(Di martedì 3 aprile 2018) Ilche i fan di “Riverdale” aspettavano, è arrivato la scorsa settimana ed è subito diventato iconico. Preparati però a scoprire che le cose sul set non sono andate come ti saresti aspettato! In questa seconda stagione, hai vistoBlossom eTopaz diventare sempre più unite, fino appunto al. Adesso Madelaine Petsch – che interpreta– ha spiegato che quello che ti sembra un gesto romantico, in realtà era pieno di… muco! Sì, hai letto bene: l’attrice ha spiegato che nella scena precedente il suo personaggio doveva piangere e quindi: “Non ho avuto il tempo di pulirmi il naso prima del, la mia collega stava tipo mangiando il mio moccolo“. “Dopociak, le chiedevo scusa“. Ugh: forse questo era un dettaglio che avremmo preferito non sapere! Per fortuna Madelaine Petsch e Vanessa ...