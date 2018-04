Rita dalla Chiesa dopo la scomparsa di Frizzi | «Con Carlotta e Stella oggi siamo famiglia»

Amici - Rita dalla Chiesa ricorda emozionata Frizzi : "Lui una mosca bianca nel nostro mondo" : In apertura dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Rita dalla Chiesa ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi scomparso il 26 marzo scorso."Fabrizio è stata una mosca bianca nel nostro mondo, l"ho sempre chiamato 'ufficiale e gentiluomo'. Ufficiale per la correttezza nel rapportarsi con gli altri, nel rispetto che aveva verso chiunque. Ha avuto dei momenti di caduta professionale, ma grande umiltà nel ricominciare. Non ha mai parlato male ...

Rita dalla Chiesa e Fabrizio Bracconeri bisticciano su Twitter. Lui : “Buono l’agnello” - lei : “Non potevi lasciarlo vivere?” : Rita Dalla Chiesa ha lavorato a lungo con Fabrizio Bracconeri e forse proprio per via della confidenza che la lega al suo ex compagno di viaggio a Forum non si è lasciata scappare l’opportunità di dire la sua su Twitter. Il botta e risposta ha avuto origine da un tweet di Bracconeri: “Devo dire che l’agnello è buono ma un po’ pesante. Forse ho un po’ esagerato. Stasera pure al forno con le patate”. A quel ...

Ieri - Oggi - Italiani - anticipazioni : Rita dalla Chiesa tra sport e campioni : Lunedì 2 aprile, in seconda serata, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Ieri Oggi...

