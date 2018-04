Rifugiati | vittime di ingiustificate politiche repressive

Yemen - le ultime vittime del conflitto erano migranti e Rifugiati : Il 23 gennaio un’imbarcazione con a bordo 152 migranti e rifugiati si è capovolta dopo che uno dei trafficanti aveva aperto il fuoco, seminando il panico. Sono annegati almeno in 30. Non è uno dei purtroppo consueti lanci di agenzia su un naufragio nel Mediterraneo. L’imbarcazione non era partita dalla Libia e non era diretta in Italia. A bordo c’erano somali ed eritrei. erano salpati dal porto di Aden, nello Yemen. Tornavano ...