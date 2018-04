RIFORMA PENSIONI Ghiselli e le priorità donne ed esodati ultime notizie

RIFORMA pensioni/ Asse M5s-Lega anche sui vitalizi? (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Possibile Asse tra Lega e Movimento 5 Stelle anche sui vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 14:56:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Legge Fornero e crisi della sinistra (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 3 aprile. Legge Fornero e crisi della sinistra, parla Enrico Rossi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:01:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Per la flessibilità spesi meno soldi che per i derivati del Tesoro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Per la flessibilità spesi meno soldi che per i derivati del Tesoro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - Damiano mette d'accordo Lega e M5s : La RIFORMA delle PENSIONI sembra essere uno degli obiettivi delle forze che hanno vinto le elezioni, Lega e M5s, attraverso il sistema delle quote. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli attacchi ai pensionati secondo la Cida (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 aprile. Le parole di Giorgio Ambrogioni, Presidente della Cida. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Dati Inps - via dal lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Delrio contro M5s e Lega sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Delrio contro M5s e Lega sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:12:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Sangalli difende la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 2 aprile. Carlo Sangalli difende la Legge Fornero e il Jobs Act. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:04:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ L’età pensionabile da differenziare (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 2 aprile. Le parole di Raitano sulL’età pensionabile da differenziare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e Quota 100 - le differenze tra Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 1 aprile. Quota 41 e Quota 100, le differenze tra Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 05:09:00 GMT)

In pensione a 29 anni - ha incassato oltre 200mila euro/ Baby pensioni - quanto ci costano : RIFORMA in vista? : Baby pensionata a 29 anni. Pozzuolo, Udine: la signora adesso di anni ne ha 64 ed è andata in pensione dopo 14 di contributi. Finora ha intascato più di 200mila euro: ed è tutto legale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:16:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 - per Damiano è la priorità (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 31 marzo. Per Cesare Damiano va data priorità alla Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Esodati - i fondi per la nona salvaguardia ci sono (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Esodati, i fondi per la nona salvaguardia ci sono. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:14:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Martina : il Pd vuole flessibilità (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Martina: il Pd vuole misure per flessibilità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:49:00 GMT)