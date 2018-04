Riforma pensioni fattibile | anzianità senza aspettativa di vita e flessibilità

Blastingnews

(Di martedì 3 aprile 2018) Partono le consultazioni del Presidente Mattarella per la formazione del nuovo Esecutivo e tutti i lavoratori che chiedono novità in materiastica sono in attesa. Mai come questa volta le sorti del Governo sembrano andare in parallelo con quelle della previdenza perché i due schieramenti che hanno vinto le elezioni, il Centrodestra come coalizione e il Movimento 5 Stelle come partito, sembrano convinti a cancellare la tanto antipaticaFornero. Restano sempre i dubbi relativi ai conti pubblici, alle casse dell’Inps ed alla sostenibilità del sistema che, secondo molti tecnici, sarebbero messi a repentaglio da un taglio netto delle norme su cui si basa la previdenza oggi e che derivano proprio dalladel Governo Monti. Sul settimanale Panorama di oggi un articolo riporta le parole di Alberto Brambilla, attuale Presidente del Centro Studi di Itinerari Previdenziali, ...