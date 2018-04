RIFORMA PENSIONI 2018 Gli attacchi ai pensionati secondo la Cida ultime notizie

RIFORMA pensioni/ Dati Inps - via dal lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni , ultime notizie. Dati Inps , via dal lavoro a 63,5 anni : il commento di Proietti . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)

In pensione a 29 anni - ha incassato oltre 200mila euro/ Baby pensioni - quanto ci costano : RIFORMA in vista? : Baby pensionata a 29 anni. Pozzuolo, Udine: la signora adesso di anni ne ha 64 ed è andata in pensione dopo 14 di contributi. Finora ha intascato più di 200mila euro: ed è tutto legale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:16:00 GMT)