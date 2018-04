Rifiuti nella pineta di Giovino dopo Pasquetta | sempre la stessa storia e nessuno fa nulla

Inquinamento : la più grande isola galleggiante di Rifiuti plastici del mondo ha il doppio delle dimensioni del Texas e pesa 88.000 tonnellate : La più grande isola di rifiuti oceanici del mondo sta crescendo. Nota come Great Pacific Garbage Patch, è una raccolta galleggiante di rifiuti di plastica che si trova tra le Hawaii e la California e che è cresciuta fino a oltre un milione e mezzo di km², ossia il doppio delle dimensioni dell’intero stato del Texas. I venti e le correnti oceaniche convergenti incanalano i rifiuti in una posizione centrale, secondo Laurent Lebreton, autore ...

Ama : 4 tonnellate di Rifiuti rimossi da Monte Aureo (I Municipio) : Roma – Ama: rimossi rifiuti abbandonati illecitamente a Monte Aureo Roma – Di seguito il comunicato rilasciato da Ama. Una squadra specializzata Ama, su richiesta... L'articolo Ama: 4 tonnellate di rifiuti rimossi da Monte Aureo (I Municipio) proviene da Roma Daily News.

Rifiuti - Ecolight : nel 2017 raccolte 17mila tonnellate piccoli RAEE : Roma, 20 mar. , askanews, Nel 2017 Ecolight, consorzio che si occupa della gestione di RAEE, pile e accumulatori a fine vita, ha raccolto quasi 17.000 tonnellate di piccoli Rifiuti elettronici come ...

Dal tablet al frullatore - 17.000 tonnellate di piccoli Rifiuti elettronici raccolti da Ecolight nel 2017 : Quasi 17.000 tonnellate di smartphone, frullatori, tablet e phon raccolti dalle isole ecologiche disseminate in tutta Italia e dalla Grande distribuzione organizzata. Ecolight, consorzio che si occupa della gestione di RAEE, pile e accumulatori a fine vita, nel 2017 ha incrementato i volumi di quasi il 6% rispetto all’anno precedente, confermando un’importante azione soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei RAEE che appartengono al ...

Ecuador : raccolte 22 tonnellate di Rifiuti al largo delle Galapagos : L’amministrazione del Parco nazionale delle Galapagos, in Ecuador, ha reso noto che dall’inizio dell’anno al largo dell’arcipelago sono state raccolte 22 tonnellate di rifiuti. Secondo quanto riferito dall’ente, la maggior parte dei rifiuti proviene “dalle coste dell’America centrale e meridionale e perfino dal continente asiatico“. Il parco, istituito nel 1959, protegge il 97% della superficie ...

Neonata morta in un centro Rifiuti dell’Anconetano : gettata viva nella spazzatura : Neonata morta in un centro rifiuti dell’Anconetano: gettata viva nella spazzatura Dal primo esame emerge che la madre non l’ha né accudita né allattata. Continua a leggere L'articolo Neonata morta in un centro rifiuti dell’Anconetano: gettata viva nella spazzatura proviene da NewsGo.

Vicenza : Gdf - scopre discarica abusiva Rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Al responsabile dell’area, una volta quantificato il peso dei rifiuti, è stato elevato verbale di accertamento dell'evasione del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi quantificato in 2.634,35 euro oltre alle sanzioni previste dalla

Vicenza : Gdf - scopre discarica abusiva Rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) - Sono state concluse le operazioni di bonifica relative ad un sito illecitamente adibito, da una impresa agricola di Sossano, a stoccaggio di rifiuti generici e pericolosi. Il sito era stato individuato nello scorso mese di maggio nel contesto di una attività di polizia

Spreco alimentare - ogni anno in Ue 88 milioni di tonnellate di Rifiuti - : Per questa ragione "occorre individuare strumenti per 'rompere' questa catena" attraverso l'economia circolare

Rifiuti - 200mila tonnellate raccolte e una differenziata di oltre il 65% : la friulana NET Spa chiude il 2017 sostenendo l’ambiente : Circa 200 mila tonnellate di Rifiuti gestiti, una quota di raccolta differenziata che supera il 65% e tariffe tra le più basse d’Italia. Sono i dati raggiunti da NET Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2017 con un servizio capillare che ha interessato 86 Comuni delle province di Udine e Trieste e servito una popolazione di oltre 308mila abitanti. Anche per l’anno scorso, ...

Scoperta e sequestrata in comune montano del cosentino discarica abusiva con oltre 6 tonnellate di Rifiuti speciali : ... tra l'altro, la creazione di un sistema industriale ed una promozione di un'economia del riciclo che può portare sviluppo economico e nuova occupazione. I responsabili, oltre a dover bonificare il ...

Ama : rimosse più di 220 tonnellate Rifiuti via Labruzzi e Tuscolana : Roma – Ama: 222 tonnellate di rifiuti avviati a centri trattamento/recupero Roma – Di seguito la nota diramata dall’Ama. “Squadre specializzate, su richiesta del dipartimento... L'articolo Ama: rimosse più di 220 tonnellate rifiuti via Labruzzi e Tuscolana su Roma Daily News.

Finalmente c'è il decreto! Anche qui da noi dai Rifiuti si ottiene ottimo metano - e Alessandria che sprofonda nella rumenta non lo sa? : Per la realizzazione piena della green economy si tratta di favorire l'economia circolare che mette la parola fine agli sprechi perché come dice il chimico francese del XVIII secolo Antoine Lavoisier ...

NEONATA NELLA SPAZZATURA/ La madre la gettò tra i Rifiuti appena nata - salvata da un passante : "il mio angelo : La madre la gettò NELLA SPAZZATURA appena nata, ma un uomo che passava di là la trovò e le salvò la vita. Ecco la storia di Maria Grazia, salvata da un angelo custode(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:50:00 GMT)