optimaitalia

: Richie Hawtin in Italia nel 2018, a Verona: prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne - OptiMagazine : Richie Hawtin in Italia nel 2018, a Verona: prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne - EndCent : Richie Hawtin arriva a giugno con 3 special guest d'eccezione! ?? Live Nation Italia Indipendente Concerti -

(Di martedì 3 aprile 2018)innelper un unico concerto-evento atteso al Castello Scaligero di Villafranca () il prossimo 9 giugno. Iper assistere al concerto saranno disponibili insu TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola, al prezzo di 25 euro + diritti didalle ore 14.00 di giovedì 5 aprile.Isaranno in vendita anche sul circuito TicketMaster.innelpresenta per un unico evento nella penisola il suo nuovo concept show, Close. Presentato al Coachella e divenuto immediatamente un successo, lo spettacolo disarà sul palco del Castello Scaligero di Villafranca il prossimo 9 giugno.Il dj non sarà solo. Nella stessa giornata sono attesi Joseph Capriati, Ben Klock e Daniel Avery per un intero pomeriggio all'insegna della musica che inizierà alle ore ...