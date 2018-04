Ricerca | limoni per aiutare la Fondazione Veronesi contro il cancro

meteoweb.eu

: Fondazione Veronesi, tornano i 'Limoni per la ricerca' - alto_adige : Fondazione Veronesi, tornano i 'Limoni per la ricerca' - quotidianodirg : Fondazione Umberto Veronesi: Limoni per la ricerca contro il cancro -

(Di martedì 3 aprile 2018)per sostenere lascientifica: da mercoledì 4 fino a domenica 22 aprile tornano le retine di ‘per la’ diUmberto, che saranno distribuite in tutta Italia da ‘Citrus – l’Orto Italiano’ in più di 2.500 supermercati. Per ogni retina venduta (costo 2 euro), 40 centesimi verranno devoluti alla. La prima edizione, nel 2017 – ricordano gli organizzatori – ha consentito di raccogliere oltre 90 mila euro che hanno sostenuto numerose borse di. L’iniziativa nasce anche per diffondere l’uso del limone con le sue proprietà nutritive e preventive, grazie a sostanze come la molecola con potenzialità antitumorali contenuta nella buccia, il limonene. Oltre alla vitamina C, il limone nasconde altri composti fitochimici che hanno dimostrato in diversi studi scientifici capacità ...