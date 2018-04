“Riaprite gli ombrelli” Torna il maltempo | ma non in tutta Italia | ecco dove Nuova

caffeinamagazine

(Di martedì 3 aprile 2018) Sole e temperature miti, almeno in gran parte del Paese, hanno contraddistinto la giornata di Pasquetta dopo giorni di vento e pioggia. Dopo una Pasqua caratterizzata da tempo instabile, con qualche nuvolosità e precipitazioni occasionali, le previsioni di Pasquetta hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta. Lunedì 2 aprile si è infatti verificato un miglioramento deciso e diffuso sull’, quando la perturbazione atlantica che ha influenzato soprattutto il centro-nord si è definitivamente allontanata verso oriente. Ampio soleggiamento su gran parte delle regioni e temperature che dopo un temporaneo calo atteso per Pasqua sonote a salire raggiungendo valori gradevoli: in generale è stata una bella Pasquetta sul fronte meteorologico. Peccato che tutto questo non sia destinato a durare. Perché, nonostante sia già ...