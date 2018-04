Riapriamo gli ombrelli

calcioweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) (AdnKronos) – Il beltempo di Pasquetta è stata solo una parentesi. Prepariamoci a riaprire gli. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà infatti le nostre regioni. Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – i venti si disporranno ancora una volta dai quadranti meridionali favorendo un peggioramento del tempo su Piemonte, Liguria e Lombardia, un aggravamento del tempo che raggiungerà il Nordest e la Toscana dalla tarda serata. Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, come in Liguria, sui settori prealpini, alpini e sulla Toscana settentrionale. Sono attesi anche temporali con locali grandinate.Domani le precipitazioni interesseranno oltre al Nord anche il Centro con temporali su Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte, e si acutizzeranno in tarda serata al Nordest e in Lombardia. Giovedì i rovesci e i temporali si porteranno verso le ...